Mısır'da 2350 yıllık büyük gizem! Ölüler Şehri'nin sırrı çözülemedi
Mısır'ın Minya şehrinde bulunan etrafı dağlarla çevrili mumyalanmış yüzlerce "kutsal hayvanın" bulunduğu yaklaşık 2 bin 350 yıllık hayvan mezarlığı gizemini koruyor. "Ölüler Şehri" olarak da bilinen bölge 1932 yılında Mısırlı arkeolog Sami Cebera tarafından keşfedildi.
28.01.2022 14:05
- Son Güncelleme: 28.01.2022 14:19
"Ölüler Şehri" olarak isimlendirilen ve M.Ö. 350-300 yıllarında inşa edildiği tahmin edilen yeraltı mezarlığı, 1932 yılında Mısırlı arkeolog Sami Cebera tarafından keşfedildi.
"MUMYALANMIŞ MAYMUNA BAKINCA SANKİ BENİ İZLİYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Yeraltı mezarlığını ziyaret eden Emira İbrahim, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Tuna el-Cebel bölgesine ait bazı fotoğraflar gördüm ve burayı çok merak ettim. Daha sonra mezarlıkta bulunan eski Mısır Tanrısı Thoth'ın kutsal tapınak babunu (maymun) ve ibis kuşu hakkında bilgi edindim." dedi.