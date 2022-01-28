ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rus işgali için tarih verdi!
Dünyayı ayağa kaldıran son dakika geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceği uyarısında bulundu. Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. Biden, ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının altını çizdi" denildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine yönelik açık bir ihtimal var" dediği bilgisini paylaştı. Sözcü Horne, "Başkan Biden, Rusların Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin açık olduğunu söyledi. Bunu alenen söyledi ve biz aylardır bu konuda uyarıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
KRİTİK GÖRÜŞME
ABD Başkanı Biden ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.