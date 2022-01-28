ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak Rus işgali için tarih verdi!

KRİTİK GÖRÜŞME

ABD Başkanı Biden ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.