Milyonları güldürmüştü… O da kayboldu!
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan kaybolmasından sonra, dünya gözünü kaybolan kişilere doğru çevirdi. CNN International, Suudi komedyen Fahad el-Butairi ve ve insan hakları aktivisti eşi Loujain el-Hathloul'u manşete taşıdı.
8 Ocak 2019 Salı, 19:26:31
Güncelleme: 19:28:12
Bob Marley'in dünyaca ünlü şarkısı "No Woman, No Cry"ı (Hayır Kadın, Ağlama) değiştirerek "No Woman, No Drive" (Hayır Kadın, Otomobil Sürme) demişti.
Şimdi nerede olduğu bile belli değil.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan kaybolmasından sonra, dünya gözünü kaybolan kişilere doğru çevirdi.
CNN International, Suudi komedyen Fahad el-Butairi ve ve insan hakları aktivisti eşi Loujain el-Hathloul'u manşete taşıdı.
"Suudi Arabistan'ın Jerry Seinfeld'i olarak bilinen Fahad al-Butairi'nin arkadaşı olan Amerikalı yazar Kirk Rudell, geçen hafta konuyla ilgili attığı tweetlerin viral olmasının ardından kanala konuştu.