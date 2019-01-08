Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasında kılıçlar çekildi 'Beni tehdit ediyor'

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle arasında sular durulmuyor. Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın arasının açık olduğu artık tüm dünyanın bildiği bir gerçek. İki eltinin arasındaki sorunlar, Meghan Markle ve Prens Harry'nin saraydan taşınmasına neden oldu. Dünyanın en ünlü eltilerinin arasındaki ilişkinin neden böyle olduğu, Kate Middleton ile Meghan Markle kavgasının nedeni bilinmiyor. Bu da iddiaların ardı arkasının gelmesine neden oluyor.

8 Ocak 2019 Salı, 15:08:51 Güncelleme: 15:35:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





