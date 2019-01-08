Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasında kılıçlar çekildi 'Beni tehdit ediyor'

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle arasında sular durulmuyor. Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın arasının açık olduğu artık tüm dünyanın bildiği bir gerçek. İki eltinin arasındaki sorunlar, Meghan Markle ve Prens Harry'nin saraydan taşınmasına neden oldu. Dünyanın en ünlü eltilerinin arasındaki ilişkinin neden böyle olduğu, Kate Middleton ile Meghan Markle kavgasının nedeni bilinmiyor. Bu da iddiaların ardı arkasının gelmesine neden oluyor.

8 Ocak 2019 Salı, 15:08:51 Güncelleme: 15:35:12
Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasında kılıçlar çekildi 'Beni tehdit ediyor'

Tüm dünyanın, yaşadıkları her şeyi tüm ayrıntısıyla merak ettiği İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyeleri son aylarda kelimenin tam anlamıyla diken üstünde yaşıyor. Özellikle de sıradan birer kişiyken prenslerle evlenip aileye giren, modern çağların masal kahramanları Kate Middleton ve Meghan Markle.

Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasında kılıçlar çekildi 'Beni tehdit ediyor'

Her ikisi de farklı yaşam geçmişlerinden gelen Middleton ve Markle, evlilik yoluyla kraliyet ailesi mensubu olsalar da her ikisi de etkisini ve gücünü artırmaya çalışıyor.

Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasında kılıçlar çekildi 'Beni tehdit ediyor'

Prens William ve Prens Harry ile eşleri arasında yaşanan gerginliği artık bilmeyen de yok.

Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasında kılıçlar çekildi 'Beni tehdit ediyor'

Bunun nedenleri üzerinde çok sayıda teori üretilse de kaynağın, prenslerin eşleri olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor.

Meghan Markle ile Kate Middleton kavgasında kılıçlar çekildi 'Beni tehdit ediyor'

Kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci Carole Malone de Middleton ve Markle arasındaki gerilim üzerine ilginç bir iddiada bulundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!
Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!