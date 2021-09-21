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Haberler Dünya Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

Türkiye'ye karşı sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan yine bir skandala imza atmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'de iyice köşeye sıkışan Yunanistan bu kez de ABD'den yardım istedi. Atina ve Washington arasındaki müzakerelerde sona gelindiğini yazan Kathimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini yazdı.

21.09.2021 11:34 - Son Güncelleme: 21.09.2021 11:34
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kathimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

İnşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Kathimerini'ye göre, Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

Kathimerini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası (Skyros) ile Suda Üssü arasında bir birleşme için ABD tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

Habere göre, Atina yönetimi halihazırda Suda Üssü'nde bulunan ABD birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeağaç'a yerleşmesini talep ediyor.

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