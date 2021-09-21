Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunan-ABD iş birliği! Yunan medyası manşetten verdi! ABD ordusu…

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü.