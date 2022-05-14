Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sıra dışı projeleri: Mars'a vegan koloni, insan beynine çip, trafik sorununa çözüm...
Dünyanın en popüler isimlerinden milyarder iş insanı Elon Musk ilginç projeleriyle gündemden düşmüyor. Öne çıkanlar arasında Mars'ta vegan beslenen bir koloni kurmak ve hastalıkları beyne yerleştirilen çiplerle tedavi etmek var. Milyarder iş insanı, 2016'da kurduğu the Boring Company ile büyük kentlerdeki trafik sorununa da çözüm bulmaya çalışıyor. İşte dünyanın en zengin insanının gelecek projeleri...
14.05.2022 10:25 - Son Güncelleme: 14.05.2022 10:27
Tesla ve SpaceX'in CEO'suElon Musk'ın geleceğe ilişkin yeni ve dikkatleri çeken projeleri bulunuyor.
Zihinsel ve bedensel hastalıkları beyne yerleştirilen çipler yoluyla tedavi etmek için kurduğu Neuralink şirketi, maymunların beynine çip yerleştirerek, düşünce yoluyla bilgisayar oyunu oynamalarını sağladı.
MARS'TA KOLONİ KURMA
Musk'ın kurduğu bir diğer şirket ise SpaceX...
Milyarder iş insanının Mars'ta kurmak istediği koloninin on yıl içinde temelinin atılması bekleniyor.
Musk'ın Mars'ta kurmayı planladığı şehrin enerjisini güneşten sağlaması ve burada yaşayanların vegan beslenmesi planlanıyor.