NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars'taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars'taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı
NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı, esrarengiz bir kapı dünyanın gündemine oturdu. Bir anda sosyal medyada tartışma konusu yaratan bu görüntüler hakkında kullanıcılar, pek çok farklı görüş bildirdiler. Uzunca bir süre tartışlan bu görüntülerin ardından, o esrarengiz kapıya dair açıklama geldi. İşte dünyayı şaşırtan o görüntü.
NASA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen fotoğraf, 7 Mayıs'ta Curiosity kameralarından biri tarafından çekildi. NASA tarafından yayınlanan ve Mars'ta çekilen fotoğraf, kayaya oyulmuş bir kapıyı gösteriyor gibi görünüyor. NASA fotoğraf hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak görüntü gündem yarattı.
UZAYLI YAŞAMIN KANITI MI?
Geçen hafta Curiosity tarafından yakalanan grenli görüntü, kaya yüzeyindeki dikdörtgen şeklindeki bir boşluğu açıkça gösteriyor. Hal böyle olunca kaçınılmaz olarak, kapı benzeri görüntüyü göre herkes Kızıl Gezegen'deki uzaylı yaşamın kanıtı olarak gösteren komplo teorileri üretti.
BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA
Bilim insanları, daha yakından bakarsanız, Mars'taki "kapı" için basit açıklamanın aslında fotoğrafın içinde yer aldığını söyledi. Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta, Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, kapı gibi görünen dikdörtgen şeklindeki boşluğun, "normal jeolojik süreçler" yoluyla oluştuğuna dair kanıt olduğunu gösteriyor.
BİRKAÇ YÜZ MİLYON YIL İÇİNDE...
"Kapının" içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görülüyor: Hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey.