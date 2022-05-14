Vav TV İzle
Haberler Dünya NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars'taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars'taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars'taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars'taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı, esrarengiz bir kapı dünyanın gündemine oturdu. Bir anda sosyal medyada tartışma konusu yaratan bu görüntüler hakkında kullanıcılar, pek çok farklı görüş bildirdiler. Uzunca bir süre tartışlan bu görüntülerin ardından, o esrarengiz kapıya dair açıklama geldi. İşte dünyayı şaşırtan o görüntü.

14.05.2022 11:28 - Son Güncelleme: 14.05.2022 11:28
NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars’taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars’taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

ABD Kongresi UFO'lar hakkında açık bir oturum düzenlemeye hazırlanırken Mars'tan gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü. Mars'ta çekilen yeni fotoğraf, NASA'nın Curiosity gezgini tarafından çekildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars’taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars’taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

NASA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen fotoğraf, 7 Mayıs'ta Curiosity kameralarından biri tarafından çekildi. NASA tarafından yayınlanan ve Mars'ta çekilen fotoğraf, kayaya oyulmuş bir kapıyı gösteriyor gibi görünüyor. NASA fotoğraf hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak görüntü gündem yarattı.

NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars’taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars’taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

UZAYLI YAŞAMIN KANITI MI?

Geçen hafta Curiosity tarafından yakalanan grenli görüntü, kaya yüzeyindeki dikdörtgen şeklindeki bir boşluğu açıkça gösteriyor. Hal böyle olunca kaçınılmaz olarak, kapı benzeri görüntüyü göre herkes Kızıl Gezegen'deki uzaylı yaşamın kanıtı olarak gösteren komplo teorileri üretti.

NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars’taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars’taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA

Bilim insanları, daha yakından bakarsanız, Mars'taki "kapı" için basit açıklamanın aslında fotoğrafın içinde yer aldığını söyledi. Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta, Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, kapı gibi görünen dikdörtgen şeklindeki boşluğun, "normal jeolojik süreçler" yoluyla oluştuğuna dair kanıt olduğunu gösteriyor.

NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars’taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars’taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

BİRKAÇ YÜZ MİLYON YIL İÇİNDE...

"Kapının" içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görülüyor: Hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey.

SON DAKİKA