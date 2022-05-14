NASA bu kareleri ilk kez ortaya çıkardı Mars’taki esrarengiz kapı gündeme oturdu! Mars’taki yaşamın kanıtı mı resmen açıklandı

BİRKAÇ YÜZ MİLYON YIL İÇİNDE...

"Kapının" içinde, kayadaki bir oyuğu gösteren derin bir çatlak veya yarık görülüyor: Hem Mars'ta hem de Dünya'da meydana gelen ve son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabilecek bir şey.