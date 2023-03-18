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Haberler Dünya Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa'nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron'a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz

Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa'nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron'a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz

Fransa hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu kararı sokakları karıştırdı. Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam etmesiyle sokaklar çöplüğe döndü. Başkentin sokak ve kaldırımlarında 7 bin tondan fazla çöp yığıldı.

18.03.2023 00:21 - Son Güncelleme: 18.03.2023 00:21
Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa’nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron’a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz

Fransa'da olaylar, grevler, protestolar bitmek bilmiyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa’nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron’a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz

Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor.

Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa’nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron’a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz

Başkentin sokak ve kaldırımlarında 7 bin tondan fazla çöp yığıldı.

Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa’nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron’a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz

TURİSTLER MASKELERLE DOLAŞIYOR
Paris'in turistik bölgelerinden Gare de Saint-Lazare'de çöp yığınlarının arasından geçenler, yayılan koku sebebiyle maskelerle dolaşmaya başladı.

Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa’nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron’a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz

Diğer yandan kaldırımlarda da yığılan çöpler nedeniyle vatandaşlar, kimi zaman araç yolunu kaldırım gibi kullanmak zorunda kalıyor.

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