Emeklilik reformuna karşı isyan Fransa'nın sokaklarını çöplüğe çevirdi! Macron'a giyotin tehdidi: Kafasını keseriz
Fransa hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu kararı sokakları karıştırdı. Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam etmesiyle sokaklar çöplüğe döndü. Başkentin sokak ve kaldırımlarında 7 bin tondan fazla çöp yığıldı.
18.03.2023 00:21 - Son Güncelleme: 18.03.2023 00:21
Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor.
TURİSTLER MASKELERLE DOLAŞIYOR
Paris'in turistik bölgelerinden Gare de Saint-Lazare'de çöp yığınlarının arasından geçenler, yayılan koku sebebiyle maskelerle dolaşmaya başladı.