Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı
Brezilya'da seçimlere günler kala, ülke yaşak aşk skandalıyla çalkalanıyor. Kongre adayı Saulo Batista, 2 yıldır yasak ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay ülke gündemine bomba gibi düşerken 40 yaşındaki politikacının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının karakola gidip ifade verdiği ve yetkililerin olaya ilişkin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Yasak aşk skandalı bugün Brezilya medyasında da sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan birisi oldu.
28.09.2022 16:19 - Son Güncelleme: 28.09.2022 17:23
12 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlanan Brezilya, kongre adayı Saulo Batista'nın Yasak Aşk skandalı ile çalkalanıyor.