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Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı

Brezilya'da seçimlere günler kala, ülke yaşak aşk skandalıyla çalkalanıyor. Kongre adayı Saulo Batista, 2 yıldır yasak ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay ülke gündemine bomba gibi düşerken 40 yaşındaki politikacının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının karakola gidip ifade verdiği ve yetkililerin olaya ilişkin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Yasak aşk skandalı bugün Brezilya medyasında da sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

28.09.2022 16:19 - Son Güncelleme: 28.09.2022 17:23
Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı

12 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlanan Brezilya, kongre adayı Saulo Batista'nın Yasak Aşk skandalı ile çalkalanıyor.

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Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı

YASAK AŞKI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
40 yaşındaki iki çocuk babası siyasetçi, 2 yıldır yasak aşk yaşadığı sevgilisi Daisa Garcia tarafından Mato Grosso do Sul'deki evinde göğsünden bıçaklandı.

Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı

SEVGİLİSİNİN KARISI İLE BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇİLEDEN ÇIKTI
Campo Grande News'ün ulaştığı polis raporuna göre olay 29 yaşındaki Daisa Garcia'nın, sevgilisini görmek için çalışma ofisine gitmesi ile başladı.

Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı

Batista sevgilisine Seçim kampanyası kapsamında bir etkinliğe katılacağını söylemişti, ancak genç kadın onu görmeye geldiğinde kongre adayı evinde karısı ile beraberdi.

Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı

Çalışma ofisinde geldiğinde sevgilisinin karısı ile beraber olduğunu öğrenen Garcia soluğu adamın aynı binadaki evinde aldı.

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