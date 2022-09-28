Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı

SEVGİLİSİNİN KARISI İLE BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇİLEDEN ÇIKTI

Campo Grande News'ün ulaştığı polis raporuna göre olay 29 yaşındaki Daisa Garcia'nın, sevgilisini görmek için çalışma ofisine gitmesi ile başladı.