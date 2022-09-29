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Ian Kasırgası ABD'yi yerle bir etti! İşte felaketin görüntüleri

Son dakika haberine göre ABD'nin Florida eyaletini vuran ve kategori 4 seviyesine ulaşan Ian Kasırgası, büyük yıkımlara ve sel baskınlarına neden oldu. Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kalırken, okyanus sularının dalgası yer yer 2 metreye kadar yükseldi.

29.09.2022 06:49 - Son Güncelleme: 29.09.2022 06:49
Ian Kasırgası ABD’yi yerle bir etti! İşte felaketin görüntüleri

ABD'nin Florida eyaletine kategori 4 seviyesinde ulaşan Ian Kasırgası, ilk günde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu, yaklaşık 1 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.

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Ian Kasırgası ABD’yi yerle bir etti! İşte felaketin görüntüleri

Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.

Ian Kasırgası ABD’yi yerle bir etti! İşte felaketin görüntüleri

Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden "poweroutages.us" internet sitesindeki bilgilere göre 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.

Ian Kasırgası ABD’yi yerle bir etti! İşte felaketin görüntüleri

Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu.

Ian Kasırgası ABD’yi yerle bir etti! İşte felaketin görüntüleri

Ian'ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer'deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965'ten bu yana en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

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