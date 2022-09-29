Ian Kasırgası ABD'yi yerle bir etti! İşte felaketin görüntüleri
Son dakika haberine göre ABD'nin Florida eyaletini vuran ve kategori 4 seviyesine ulaşan Ian Kasırgası, büyük yıkımlara ve sel baskınlarına neden oldu. Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kalırken, okyanus sularının dalgası yer yer 2 metreye kadar yükseldi.
29.09.2022 06:49 - Son Güncelleme: 29.09.2022 06:49
Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.
Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu.