Miami'deki malikanenin gizemli alıcısı Jeff Bezos çıktı! Ev sahibi 6 milyon dolarlık dava açtı

ABD'li milyarder Jeff Bezos, hakkında açılan dava ile gündeme damga vurdu. Amazon'un patronu ve dünyanın en zengin insanlarından Bezos, Miami'de "Milyarderler Sığınağı" olarak bilinen Indian Creek'te 19 bin metrekarelik bir malikaneyi kimliğini gizleyip indirimle alınca olanlar oldu. İşte, Jeff Bezos'un malikane krizi…
Amazon'un patronu ve dünyanın en zengin insanlarından ABD'li milyarder Jeff Bezos ilginç bir dava ile gündeme damga vurdu.
JEFF BEZOS'A 6 MİLYAR DOLARLIK DAVA
Miami'de "Milyarderler Sığınağı" olarak da bilinen Indian Creek adasında 79 milyon dolarlık malikanenin satıcısı, alıcının Jeff Bezos olduğunu açıklamadığı için emlakçıya 6 milyon dolarlık dava açtı.
KİMLİĞİNİ GİZLEDİ MALİKANEYİ İNDİRİMLE ALDI
Leo Kryss isimli satıcı emlakçıdan alıcının dünyanın en zengin ikinci insanı olduğunu gizleyerek evinin fiyatında 6 milyon dolar indirim yapması için kendisini ikna ettiği için şikayetçi.