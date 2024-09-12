Miami'deki malikanenin gizemli alıcısı Jeff Bezos çıktı! Ev sahibi 6 milyon dolarlık dava açtı

1 Amazon'un patronu ve dünyanın en zengin insanlarından ABD'li milyarder Jeff Bezos ilginç bir dava ile gündeme damga vurdu.

2 JEFF BEZOS'A 6 MİLYAR DOLARLIK DAVA Miami'de "Milyarderler Sığınağı" olarak da bilinen Indian Creek adasında 79 milyon dolarlık malikanenin satıcısı, alıcının Jeff Bezos olduğunu açıklamadığı için emlakçıya 6 milyon dolarlık dava açtı.