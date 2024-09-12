Genç kadının intiharını Bon Jovi engelledi: O anlar kamerada

Efsane Rock yıldızı, ABD'nin Nashville kentinde klip çekerken intihar etmek üzere olan bir kadının hayatını kurtardı. Köprünün kenarında bulunan kadına yardım eden ve intihardan vazgeçiren Bon Jovi gündeme damga vurdu. Metropolitan Nashville Polis Departmanı, Bon Jovi ve ekibinin, kadının Cumberland Nehri üzerinde tehlikeli bir şekilde durduğu John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bulundukları anların videosunu paylaştı.
Rock efsanesi Jon Bon Jovi, salı gecesi Nashville'deki John Seigenhaler Yaya Köprüsü'nde klip çekerken köprüden kendisini atarak intihar etmeye çalışan bir kadını fart etti ve intiharını engelledi.
İNTİHARI BON JOVI ENGELLEDİ
Köprünün kenarında bulunan bir kadına yardım eden ve intihar etmekten vazgeçiren Bon Jovi gündeme damga vurdu.