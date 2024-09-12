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Genç kadının intiharını Bon Jovi engelledi: O anlar kamerada

Efsane Rock yıldızı, ABD'nin Nashville kentinde klip çekerken intihar etmek üzere olan bir kadının hayatını kurtardı. Köprünün kenarında bulunan kadına yardım eden ve intihardan vazgeçiren Bon Jovi gündeme damga vurdu. Metropolitan Nashville Polis Departmanı, Bon Jovi ve ekibinin, kadının Cumberland Nehri üzerinde tehlikeli bir şekilde durduğu John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bulundukları anların videosunu paylaştı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 12:05 Güncelleme Tarihi12 Eylül 2024, 12:17
Genç kadının intiharını Bon Jovi engelledi: O anlar kamerada 1

Rock efsanesi Jon Bon Jovi, salı gecesi Nashville'deki John Seigenhaler Yaya Köprüsü'nde klip çekerken köprüden kendisini atarak intihar etmeye çalışan bir kadını fart etti ve intiharını engelledi.

Genç kadının intiharını Bon Jovi engelledi

Genç kadının intiharını Bon Jovi engelledi: O anlar kamerada 2

İNTİHARI BON JOVI ENGELLEDİ

Köprünün kenarında bulunan bir kadına yardım eden ve intihar etmekten vazgeçiren Bon Jovi gündeme damga vurdu.

Genç kadının intiharını Bon Jovi engelledi: O anlar kamerada 3

POLİSTEN TEŞEKKÜR

Metropolitan Nashville Polis Departmanı, Bon Jovi ve ekibinin, kadının Cumberland Nehri üzerinde tehlikeli bir şekilde durduğu John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bulundukları anların videosunu paylaştı.

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