Genç kadının intiharını Bon Jovi engelledi: O anlar kamerada

Efsane Rock yıldızı, ABD'nin Nashville kentinde klip çekerken intihar etmek üzere olan bir kadının hayatını kurtardı. Köprünün kenarında bulunan kadına yardım eden ve intihardan vazgeçiren Bon Jovi gündeme damga vurdu. Metropolitan Nashville Polis Departmanı, Bon Jovi ve ekibinin, kadının Cumberland Nehri üzerinde tehlikeli bir şekilde durduğu John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bulundukları anların videosunu paylaştı.