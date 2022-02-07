Koronavirüs hakkında şoke eden yeni araştırma! Koronavirüsün o belirtisi kalıcı olabilir!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkeler alarm halindeyken İsveç'te yapılan bir araştırma şoke etti. Omicron varyantıyla birlikte daha hızlı yayılan koronavirüsün belirtilerinden olan koku kaybı kalıcı olabilir. İşte detaylar...
07.02.2022 16:03
- Son Güncelleme: 07.02.2022 16:03
İsveç'in Stockholm şehrinde yapılan çalışmada, Mart 2020'deki corona virüs dalgası sonrasında koku alma duyusunu kaybeden 100 kişi üzerinde testler gerçekleştirildi.