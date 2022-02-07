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Koronavirüs hakkında şoke eden yeni araştırma! Koronavirüsün o belirtisi kalıcı olabilir!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkeler alarm halindeyken İsveç'te yapılan bir araştırma şoke etti. Omicron varyantıyla birlikte daha hızlı yayılan koronavirüsün belirtilerinden olan koku kaybı kalıcı olabilir. İşte detaylar...

07.02.2022 16:03 - Son Güncelleme: 07.02.2022 16:03
Koronavirüs hakkında şoke eden yeni araştırma! Kovid geçiren kişilerin koku alma duyuları tamamen kaybolabilir!

Corona virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana en çok bildirilen semptomların başında gelen koku kaybı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.

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Koronavirüs hakkında şoke eden yeni araştırma! Kovid geçiren kişilerin koku alma duyuları tamamen kaybolabilir!

İsveç'in Stockholm şehrinde yapılan çalışmada, Mart 2020'deki corona virüs dalgası sonrasında koku alma duyusunu kaybeden 100 kişi üzerinde testler gerçekleştirildi.

Koronavirüs hakkında şoke eden yeni araştırma! Kovid geçiren kişilerin koku alma duyuları tamamen kaybolabilir!

Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, testlerin 18 ay sürdüğünü belirtirken, 20 kişiden birinin koku alma duyusunu geri kazanamadığını söyledi.

Koronavirüs hakkında şoke eden yeni araştırma! Kovid geçiren kişilerin koku alma duyuları tamamen kaybolabilir!

Çalışmanın bulgularında Covid'e yakalanan kişilerin yarısının duyularında uzun süreli değişiklikler olabileceğinin altı çizildi.

Koronavirüs hakkında şoke eden yeni araştırma! Kovid geçiren kişilerin koku alma duyuları tamamen kaybolabilir!

Önceki araştırmalar, benzer bir oranın, ilk hastalıklarından iyileştikten altı ay sonra koku duyusunun kaybından muzdarip olduğunu öne sürmüştü.

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