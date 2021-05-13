Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı! İşgal altında bayram namazı!
Katil İsrail'in işgali altında olan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüzbinlerce Müslüman bir araya gelerek Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Namaz sonrası çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, Türk bayrağı taşıdı.
13.05.2021 09:54
- Son Güncelleme: 13.05.2021 09:54