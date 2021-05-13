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Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı! İşgal altında bayram namazı!

Katil İsrail'in işgali altında olan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüzbinlerce Müslüman bir araya gelerek Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Namaz sonrası çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, Türk bayrağı taşıdı.

13.05.2021 09:54 - Son Güncelleme: 13.05.2021 09:54
Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı! İşgal altında bayram namazı!

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazı için İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da buluştu.

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Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı! İşgal altında bayram namazı!

Filistinliler, Ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı! İşgal altında bayram namazı!

100 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMAN HAREM-İ ŞERİF'TE NAMAZ KILDI
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi.

Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı! İşgal altında bayram namazı!

Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar, tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mescid-i Aksa’da Türk bayrağı! İşgal altında bayram namazı!

"CANIMIZ SANA FEDA OLSUN EY AKSA"
Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.