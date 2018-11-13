Merkel ve Macron'u utandıran anlar

101 yaşındaki bir kadının Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sorduğu soru, Macron ve Merkel'i utandırdı.

13 Kasım 2018 Salı, 11:04:29 Güncelleme: 11:06:30
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Merkel ve Macronu utandıran anlar

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Rethondes'de düzenlenen törenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan Merkel'le birlikte bir süre katılımcılarla görüştü.

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Merkel ve Macronu utandıran anlar

101 yaşındaki bir kadın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile fotoğraf çektirmek için yanlarına geldi.

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Merkel ve Macronu utandıran anlar

Yaşlı kadın, Fransa Cumhurbaşkanı ile tanışmanın heyecanı içinde Macron'la konuşmaya başladı.

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Merkel ve Macronu utandıran anlar

Törenin ertesi günü 101'inci doğum gününü kutlayacağını söyleyen kadın "Benim gibi birinin cumhurbaşkanı ile tokalaşması inanılmaz, beni ağlatacaksınız." sözleriyle heyecanını ifade etti.

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Merkel ve Macronu utandıran anlar

101 yaşındaki kadın daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'i tanımayarak "Siz Bayan Macron musunuz?" diye sordu.

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