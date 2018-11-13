NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"

Amerikan The New York Times gazetesi, Türkiye'ye gelen 15 kişilik suikast ekibinden Mahir Abdulaziz Mutreb'in cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" dediğini ileri sürdü.

13 Kasım 2018 Salı, 04:41:04 Güncelleme: 04:43:25
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
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NYTden Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddia edildi.

NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
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NYTden Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
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NYTden Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

Habere göre, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed'e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı.

NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
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NYTden Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dedi.

NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
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NYTden Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

"İnkar edilemez bir delil olabilir"

Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiğine, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü.

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