NYTden Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
Amerikan The New York Times gazetesi, Türkiye'ye gelen 15 kişilik suikast ekibinden Mahir Abdulaziz Mutreb'in cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" dediğini ileri sürdü.
13 Kasım 2018 Salı, 04:41:04 Güncelleme: 04:43:25
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia: "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi"
"İnkar edilemez bir delil olabilir"
Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiğine, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü.
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