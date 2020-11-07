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Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son açıklanan rakamlara göre 50 milyonu aşan bir vaka sayısı tespit edildi. Virüsün yayılmasından kısa bir süre sonra sorulan "Koronavirüs mutasyona mı uğradı?" sorusu nihayet cevap buldu. Danimarka'da vizonlarda da koronavirüs vakalarına rastlanması üzerine Başbakan Frederiksen, "Durum çok çok ciddi. Virüs vizonlarda mutasyona uğradı ve insanlara geçti" dedi.

07.11.2020 22:04 - Son Güncelleme: 07.11.2020 22:09
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi

Tüm dünya ABD başkanlık seçimlerine kilitlenirken, yüzyılın kabusu koronavirüs salgınından gelen yeni şok dalgaları kıtalararası paniğe yol açtı.

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Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi

Seçim sonucunun henüz netleşmediği ancak Demokrat aday Joe Biden'ın ipi göğüslemeye oldukça yakın olduğu ABD'de, son olarak Başkan Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un testi pozitif çıktı.

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi

Vaka sayılarının 10 milyona yaklaştığı ABD'de, medya Meadows'un seçim günlerinde çok sayıda kişiyle temas halinde olduğunu bildiriyor.

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi

ABD'de Perşembe ve Cuma günleri koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü 123 bin, Cuma günü ise 132 bin teşhis konuldu.

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi

ABD'de Perşembe ve Cuma günleri koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü 123 bin, Cuma günü ise 132 bin teşhis konuldu.

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