Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son açıklanan rakamlara göre 50 milyonu aşan bir vaka sayısı tespit edildi. Virüsün yayılmasından kısa bir süre sonra sorulan "Koronavirüs mutasyona mı uğradı?" sorusu nihayet cevap buldu. Danimarka'da vizonlarda da koronavirüs vakalarına rastlanması üzerine Başbakan Frederiksen, "Durum çok çok ciddi. Virüs vizonlarda mutasyona uğradı ve insanlara geçti" dedi.
07.11.2020 22:04
- Son Güncelleme: 07.11.2020 22:09
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