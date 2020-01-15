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Melania Trump'ın o hareketi sosyal medyayı salladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump ile arasındaki tuhaf beden dili canlı yayına yansıyınca sosyal medyada alay konusu oldu. New Orleans'ta bir etkinliğe katılan çiftin ilginç anları yine alay konusu oldu. Donald Trump, Melenia Trump'ın elini tutmaya çalıştı. Melenia'nın yüzündeki ifade ise kameralardan kaçmadı. İşte o anlar…

15.01.2020 12:37 - Son Güncelleme: 15.01.2020 13:43
Melenia Trump'ın o hareketi sosyal medyayı salladı!

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, New Orleans'ta bir etkinliğe katıldı.

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Melenia Trump'ın o hareketi sosyal medyayı salladı!

Etkinlikte ikilinin ilginç anları kameralara yansıyınca sosyal medya paylaşımlardan yıkıldı.

Melenia Trump'ın o hareketi sosyal medyayı salladı!

Kolejler arası Futbol Oyunları Playoff'una katılan ikili, büyük bir kalabalıkla karşılandı.

Melenia Trump'ın o hareketi sosyal medyayı salladı!

73 yaşındaki Trump ve 49 yaşındaki Melania milli marşın okunması için belirlenen alana geçene kadar her şey yolundaydı.

Melenia Trump'ın o hareketi sosyal medyayı salladı!

İkili yan yana pozisyon aldıktan sonra, Donald Trump eşinin elini tutmaya çalışınca yaşanan anlar alay konusu oldu.

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