Melania Trump'ın o hareketi sosyal medyayı salladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump ile arasındaki tuhaf beden dili canlı yayına yansıyınca sosyal medyada alay konusu oldu. New Orleans'ta bir etkinliğe katılan çiftin ilginç anları yine alay konusu oldu. Donald Trump, Melenia Trump'ın elini tutmaya çalıştı. Melenia'nın yüzündeki ifade ise kameralardan kaçmadı. İşte o anlar…

15.01.2020 12:37 - Son Güncelleme: 15.01.2020 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





