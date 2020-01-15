NASA korkunç tabloyu görüntüledi! 2 haftada 2 bin deprem dünyayı değiştirdi
Kısa bir süre önce Marmara Denizi'nde yaşanan deprem, bölgenin pek çok ilin hissedilmiş ve büyük bir panik yaratmıştı. Depremler dünyanın pek çok yerinde yaşanıyor. Bunun en acı halini yaşayanlar biri de Porto Riko. Porto Riko'da iki haftada iki bin deprem yaşandı. Ve NASA'nın uyduları, depremin dünya haritasında yarattığı korkunç değişimi görüntüledi.
15.01.2020 10:14
- Son Güncelleme: 15.01.2020 10:30
Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti.
9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı.
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