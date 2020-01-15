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NASA korkunç tabloyu görüntüledi! 2 haftada 2 bin deprem dünyayı değiştirdi

Kısa bir süre önce Marmara Denizi'nde yaşanan deprem, bölgenin pek çok ilin hissedilmiş ve büyük bir panik yaratmıştı. Depremler dünyanın pek çok yerinde yaşanıyor. Bunun en acı halini yaşayanlar biri de Porto Riko. Porto Riko'da iki haftada iki bin deprem yaşandı. Ve NASA'nın uyduları, depremin dünya haritasında yarattığı korkunç değişimi görüntüledi.

15.01.2020 10:14 - Son Güncelleme: 15.01.2020 10:30
NASA korkunç tabloyu görüntüledi! 2 haftada 2 bin deprem dünyayı değiştirdi

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti.

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı.

NASA korkunç tabloyu görüntüledi! 2 haftada 2 bin deprem dünyayı değiştirdi

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı.

NASA korkunç tabloyu görüntüledi! 2 haftada 2 bin deprem dünyayı değiştirdi

NASA'NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.

İşte o karelerden en dikkat çekenleri...

NASA korkunç tabloyu görüntüledi! 2 haftada 2 bin deprem dünyayı değiştirdi

Hood Dağı (Oregon)

NASA korkunç tabloyu görüntüledi! 2 haftada 2 bin deprem dünyayı değiştirdi

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)

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