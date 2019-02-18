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Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küçük kardeşi Prens Harry ile masalları aratmayan bir düğünle evlenen, hayatı adeta bir Kül Kedisi masalına benzeyen Meghan Markle yolun sonuna geldi m? Saray'da herkesi canından bezdirmesi, sahte hamilelik, uyumsuzluk iddiaları dünyanın gündemindeyken Meghan Markle ayrıca aileyi de dağıttı. Kate Middleton'ın eşi Prens William ile Prens Harry'nin, Meghan Markle yüzünden yol ayrımına geldiği iddia ediliyor. Çanlar Meghan Markle için çalıyor...

18.02.2019 18:06 - Son Güncelleme: 18.02.2019 18:06
Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti

KARA GELİN MEGHAN

Bundan 9 ay önce Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın aileye katılmasından sonra aralarında gerilim yaşandığı haberleri sarayın duvarlarını bile aşan Prens Harry ve Prins William, birkaç hafta içinde sadece evlerini değil iş yaşamlarını da ayırmaya hazırlanıyor.

Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti

İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki kardeş artık resmi görevlerde de birlikte olmayacak.

Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti

İddialara göre Prens Harry ve Meghan Markle bebeklerinin dünyaya gelmesini bile beklemeden evlerini ayırmakta kararlı.

Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti

Ama söz konusu olan sadece evleri değil iddialara göre. İki kardeş sosyal medya hesaplarını da ayıracak. İki kardeş ve eşlerinin katıldıkları etkinlikleri duyurup paylaşan Kensington Royal adlı hesap son dönemde Kate Middleton ve Meghan Markle'ın hayranlarının "kelime savaşlarına" tutuştuğu bir alana dönüşmüştü.

Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti

KARDEŞLER YOL AYRIMINDA

Prens Harry ve Prens William'ın arasının epeydir gergin olduğu biliniyor. Sadece onlar değil, eşleri de birbirleriyle geçinemiyor. Hatta Prens William'ın Meghan Markle'dan hoşlanmayan eşine destek vermek için onun tarafını tuttuğu söylentileri bir süre önce yayılmıştı.

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