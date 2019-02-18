Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küçük kardeşi Prens Harry ile masalları aratmayan bir düğünle evlenen, hayatı adeta bir Kül Kedisi masalına benzeyen Meghan Markle yolun sonuna geldi m? Saray'da herkesi canından bezdirmesi, sahte hamilelik, uyumsuzluk iddiaları dünyanın gündemindeyken Meghan Markle ayrıca aileyi de dağıttı. Kate Middleton'ın eşi Prens William ile Prens Harry'nin, Meghan Markle yüzünden yol ayrımına geldiği iddia ediliyor. Çanlar Meghan Markle için çalıyor...
18.02.2019 18:06
- Son Güncelleme: 18.02.2019 18:06
Ama söz konusu olan sadece evleri değil iddialara göre. İki kardeş sosyal medya hesaplarını da ayıracak. İki kardeş ve eşlerinin katıldıkları etkinlikleri duyurup paylaşan Kensington Royal adlı hesap son dönemde Kate Middleton ve Meghan Markle'ın hayranlarının "kelime savaşlarına" tutuştuğu bir alana dönüşmüştü.
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