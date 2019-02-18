Meghan Markle'ın peri masalı çabuk bitti! 9 ayda sarayı bile darmadağın etti

KARDEŞLER YOL AYRIMINDA

Prens Harry ve Prens William'ın arasının epeydir gergin olduğu biliniyor. Sadece onlar değil, eşleri de birbirleriyle geçinemiyor. Hatta Prens William'ın Meghan Markle'dan hoşlanmayan eşine destek vermek için onun tarafını tuttuğu söylentileri bir süre önce yayılmıştı.