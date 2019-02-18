Efsanenin hazinesini 13 yaşındaki çocuk bulmuş olabilir

Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı. Kazıda bulunanlar arasında Osmanlı, Bizans, Saksonya ve Danimarka'ya ait gümüş sikkeler var.