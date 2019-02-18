Efsanenin hazinesini 13 yaşındaki çocuk bulmuş olabilir
Almanya'da 13 yaşındaki bir çocuk ile amatör bir arkeolog bir hazine buldu. Hazinenin Hristiyanlığı Danimarka'ya getiren 'Mavi Diş' lakaplı efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olabileceği belirtiliyor. Kazıda bulunanlar arasında Osmanlı, Bizans, Saksonya ve Danimarka'ya ait gümüş sikkeler var.
18.02.2019 00:47
- Son Güncelleme: 18.02.2019 00:47
Almanya'da 13 yaşındaki bir çocuk ile amatör bir arkeolog bir hazine buldu. Hazinenin Hristiyanlığı Danimarka'ya getiren 'Mavi Diş' lakaplı efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olabileceği belirtiliyor. Kazıda bulunanlar arasında Osmanlı, Bizans, Saksonya ve Danimarka'ya ait gümüş sikkeler var.
Rene Schoen adlı amatör arkeolog ile öğrencisi Luca Malaschnitschenko ocak ayında ülkenin kuzeyindeki Ruegen adasında metal dedektörleriyle hazine arıyordu.
İkilinin dedektörü alarm verince önce değersiz bir alüminyum bulduklarını zannettiler, ancak daha yakından inceleyince bunun bir gümüş parçası olduğunu keşfettiler.
Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı. Kazıda bulunanlar arasında Osmanlı, Bizans, Saksonya ve Danimarka'ya ait gümüş sikkeler var.
Hazinenin MS 958 ile MS 986 yılları arasında hüküm süren efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olduğu düşünülüyor.