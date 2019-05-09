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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin babası hangi Harry? Skandal görüntü

Dünya merak ettiği bebek nihayet yüzünü gösterdi... Haftanın başında ilk bebeklerini kucaklarına alan Meghan Markle ve Prens Harry ardından bebekleri ile ilk kez birlike poz vermiş, ardından bebeğin adı açıklanmıştı. Buraya kadar her şey normal. Fakat bir televizyon kanalı öyle bir skandala imza attı ki sosyal medya sallandı. Kraliyet bebeğinin babası hangi Harry?

09.05.2019 14:03 - Son Güncelleme: 09.05.2019 14:10
Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin babası hangi Harry? Skandal görüntü

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği kraliyet bebeği dün kamuoyuyla tanıştı. Prens Harry ile Meghan Markle, henüz iki gün önce dünyaya gelen oğullarını kucaklarına alıp basının karşısına çıktı. Babasının kollarında uyuyan minik Archie Harrison Mountbatten- Windsor'ı, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi ekranlar aracılığıyla ilk kez gördü.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin babası hangi Harry? Skandal görüntü

Bu arada bir TV kanalı da bir skandala imza attı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin babası hangi Harry? Skandal görüntü

BABASI HANGİ HARRY?

İspanya'da çok izlenen bir TV programı olan Cuéntamelo Ya!, Sussex Dükü ve Düşesi'nin oğullarının ilk görüntülerini ekrana getirdi. Ama o sırada izleyiciyi şoke eden bir hataya da imza attı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin babası hangi Harry? Skandal görüntü

TV kanalı, altyazıda Prens Harry ile One Direction'ın üyelerinden Harry Styles'ı karıştırdı. Markle, Prens Harry ve Archie'nin görüntülerinin altında "Harry Styles ve Meghan Markle" yazısı uzun süre ekranda kaldı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin babası hangi Harry? Skandal görüntü

Bu durum da sosyal medyada espri konusu oldu. Birçok kişi "Karar verin, bebeğin babası hangi Harry?" yorumunu yaptı. Başka bazı kullanıcılar da "Sizi seviyoruz İspanyol kanalı" diyerek bu hatayı "ti"ye aldı.

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