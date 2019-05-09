Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin babası hangi Harry? Skandal görüntü
Dünya merak ettiği bebek nihayet yüzünü gösterdi... Haftanın başında ilk bebeklerini kucaklarına alan Meghan Markle ve Prens Harry ardından bebekleri ile ilk kez birlike poz vermiş, ardından bebeğin adı açıklanmıştı. Buraya kadar her şey normal. Fakat bir televizyon kanalı öyle bir skandala imza attı ki sosyal medya sallandı. Kraliyet bebeğinin babası hangi Harry?
09.05.2019 14:03
- Son Güncelleme: 09.05.2019 14:10
Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği kraliyet bebeği dün kamuoyuyla tanıştı. Prens Harry ile Meghan Markle, henüz iki gün önce dünyaya gelen oğullarını kucaklarına alıp basının karşısına çıktı. Babasının kollarında uyuyan minik Archie Harrison Mountbatten- Windsor'ı, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi ekranlar aracılığıyla ilk kez gördü.
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