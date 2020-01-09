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İşte İran'ın olası ABD hedefleri... Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde...

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinden sonra Tahran'ın misilleme yapma ihtimalinden dolayı dikkatler, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevrildi. İşte İran'ın olası hedefleri olarak nitelendirilen, ABD'nin İran çevresindeki askeri varlıkları.

09.01.2020 12:47 - Son Güncelleme: 09.01.2020 13:13
İşte İran'ın olası ABD hedefleri... Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde...

İranlı General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınına yapılan füze saldırısında öldürüldü. İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi de Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İşte İran'ın olası ABD hedefleri... Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde...

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın misilleme ihtimali, gözleri ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevirdi. İran'a yakın Şii milis güçlerin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği baskını sonrası ABD'nin Irak'taki üslerini hedef alacakları iddia ediliyordu. Nitekim bazı milis taraflar, ABD'nin Irak'taki varlığını hedef alacaklarını açıkladı.

İşte İran'ın olası ABD hedefleri... Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde...

Irak Hizbullah Tugayları, Meclis'e "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için" yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

İşte İran'ın olası ABD hedefleri... Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde...

ABD'NİN IRAK'TA 9 ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin, bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

İşte İran'ın olası ABD hedefleri... Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde...

ABD'nin halihazırda 5 binden fazla askeri bulunuyor.

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