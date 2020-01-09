İşte İran'ın olası ABD hedefleri... Gözler ABD'nin İran çevresindeki askeri üslerinde...
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinden sonra Tahran'ın misilleme yapma ihtimalinden dolayı dikkatler, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevrildi. İşte İran'ın olası hedefleri olarak nitelendirilen, ABD'nin İran çevresindeki askeri varlıkları.
09.01.2020 12:47
- Son Güncelleme: 09.01.2020 13:13
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın misilleme ihtimali, gözleri ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevirdi. İran'a yakın Şii milis güçlerin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği baskını sonrası ABD'nin Irak'taki üslerini hedef alacakları iddia ediliyordu. Nitekim bazı milis taraflar, ABD'nin Irak'taki varlığını hedef alacaklarını açıkladı.
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