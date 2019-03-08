Meghan Markle ile Kate Middleton hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle artık ailenin bir adım önünde dersek yalan olmaz. Neden anlaşamadıkları, küs olup olmadıkları merak ediliyor dünyanın en ünlü eltilerinin. Dünya gündeminde hep ilk sıralarda yer alan İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri ile ilgili bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.

08.03.2019 14:52 - Son Güncelleme: 08.03.2019 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





