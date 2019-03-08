Meghan Markle ile Kate Middleton hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle artık ailenin bir adım önünde dersek yalan olmaz. Neden anlaşamadıkları, küs olup olmadıkları merak ediliyor dünyanın en ünlü eltilerinin. Dünya gündeminde hep ilk sıralarda yer alan İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri ile ilgili bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.
08.03.2019 14:52
- Son Güncelleme: 08.03.2019 14:58
ALDIKLARI NEFES BİLE OLAY YARATIYOR
Hem Kate Middleton'ın hem de Meghan Markel'ın taht sıralamasında yer alan iki prens ile evli olmalarına rağmen neden "prenses" unvanı almadıkları merak ediliyordu.
Daha önce Middleton ve Markle'ın, kayınpederleri Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles yüzünden "prenses" olamadıkları ileri sürülüyordu. Resmen Galler Prensesi olarak anılması gereken Camilla Parker Bowles, geçmişte aynı unvanı taşıyan Prenses Diana'ya saygı nedeniyle "Düşes" olarak anılıyor.
Bu iddiaya göre hiyerarşik olarak her iki gelinden de daha üst konumda olan Camilla, 'Düşes' unvanıyla yetindiği için Middleton ve Markle'ın da aynı unvanı aldığı konuşuluyordu.
ELIZABETH HER ŞEYİN ASIL NEDENİ
Ancak, kraliyet ailesi uzmanı Victoria Arbiter'e göre aileye evlilik yoluyla katılan Middleton ve Markle'ın "prenses" unvanı almamasının nedeni Kraliçe 2. Elizabeth'in ta kendisi!
Arbiter'in anlattığına göre Kraliçe 2. Elizabeth, gelinlerinin "prenses" unvanı almaması gerektiğini düşündüğü için torunları William ve Harry'ye evlendikleri gün "Dük" unvanı verdi. Böylece Middleton ve Markle da "düşes" oldular.