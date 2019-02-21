İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sansasyonel üyesi Meghan Markle hamileliğinin son günlerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kate Middleton ile arası bozuk olduğu bilinen Meghan Markle, gizlice New York'a gitmiş ve bir baby shower partisi düzenlemişti. Meghan Markle'ın bu ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Peri masalının bittiği iddia edilen Meghan Markle ipin ucunu kaçırmış gibi...
Hamile olan Meghan Markle Baby Shower için milyonluk oldu!21.02.2019 17:52
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