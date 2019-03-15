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Dünya, uzaydan böyle görüntülendi! İşte o muhteşem manzaralar...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hatta bir şehir ise uzaydan bakıldığında İstanbul'u andırıyor. İlk bakışta İstanbul sanılan o şehrin San Fransisco Körfezi olması ve arasındaki benzerlik insanları şaşırtıyor. İçlerinde Amerikan halkının hatırlamak dahi istemediği 11 Eylül saldırısının uzaydaki görüntüsü bile var! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

15.03.2019 19:05 - Son Güncelleme: 15.03.2019 19:05
Dünya, uzaydan böyle görüntülendi! İşte o muhteşem manzaralar...

San Francisco Körfezi (ABD)

Uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor!

(Kaynak: NASA)

Dünya, uzaydan böyle görüntülendi! İşte o muhteşem manzaralar...

Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)

Dünya, uzaydan böyle görüntülendi! İşte o muhteşem manzaralar...

Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)

Dünya, uzaydan böyle görüntülendi! İşte o muhteşem manzaralar...

Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)

Dünya, uzaydan böyle görüntülendi! İşte o muhteşem manzaralar...

Giza Piramitleri (Mısır)

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