Dünya, uzaydan böyle görüntülendi! İşte o muhteşem manzaralar...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hatta bir şehir ise uzaydan bakıldığında İstanbul'u andırıyor. İlk bakışta İstanbul sanılan o şehrin San Fransisco Körfezi olması ve arasındaki benzerlik insanları şaşırtıyor. İçlerinde Amerikan halkının hatırlamak dahi istemediği 11 Eylül saldırısının uzaydaki görüntüsü bile var! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

15.03.2019 19:05 - Son Güncelleme: 15.03.2019 19:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





