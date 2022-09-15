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Kraliçe Elizabeth'in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı

Kraliçe Elizabeth'in Westminster Sarayı'nda sergilenen tabutunun yanında nöbet tutan bir asker bayıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bununla birlikte Elizabeth'i taşıyacak tabutun bundan tam 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Kraliçenin tabutu neden kurşun kaplı? Öte yandan Elizabeth'in 2085'e kadar açılmasını yasakladığı mektubun bir fanusta saklandığı ortaya çıktı. İşte herkesten gizlenen iki büyük sır

15.09.2022 09:16 - Son Güncelleme: 15.09.2022 09:27
Kraliçe Elizabeth’in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı

Westminster Sarayı'nda sergilenen Kraliçe Elizabeth'in tabutunun yanında nöbet tutan bir asker bayıldı.

Asker, bayılmadan önce ayakları üzerine sallanmaya başladı ardından da yüzüstü yere düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kraliçe Elizabeth’in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı

Polisler ise hemen bayılan askerin yanına koştu.

Canlı yayın ise birkaç dakikalığına kesildi.

Elizabeth'in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı VİDEO

Kraliçe Elizabeth’in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek Cenaze törenine ilişkin detaylar tüm dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

Kraliçe Elizabeth’in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı

Dünya liderlerini buluşturacak cenaze töreni için en az 6 milyar sterlinin harcanacağı konuşulurken geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden kraliçenin cenazesi dün akşam Londra'ya getirildi.

Kraliçe Elizabeth’in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı

8 kraliyet askeri tarafından taşınan Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu cenaze aracına yerleştirilip Buckingham Sarayı'na götürüldü. Aracın güzergâhı üzerinde binlerce kişinin yağmur altında beklediği ve kraliçeyi selamladığı görüldü.

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