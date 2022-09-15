Kraliçe Elizabeth'in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı
Kraliçe Elizabeth'in Westminster Sarayı'nda sergilenen tabutunun yanında nöbet tutan bir asker bayıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bununla birlikte Elizabeth'i taşıyacak tabutun bundan tam 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Kraliçenin tabutu neden kurşun kaplı? Öte yandan Elizabeth'in 2085'e kadar açılmasını yasakladığı mektubun bir fanusta saklandığı ortaya çıktı. İşte herkesten gizlenen iki büyük sır
Westminster Sarayı'nda sergilenen Kraliçe Elizabeth'in tabutunun yanında nöbet tutan bir asker bayıldı.
Asker, bayılmadan önce ayakları üzerine sallanmaya başladı ardından da yüzüstü yere düştü.
Polisler ise hemen bayılan askerin yanına koştu.
Canlı yayın ise birkaç dakikalığına kesildi.
Elizabeth'in tabutunun yanında nöbet tutan asker bayıldı VİDEO
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek Cenaze törenine ilişkin detaylar tüm dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.
Dünya liderlerini buluşturacak cenaze töreni için en az 6 milyar sterlinin harcanacağı konuşulurken geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden kraliçenin cenazesi dün akşam Londra'ya getirildi.
8 kraliyet askeri tarafından taşınan Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu cenaze aracına yerleştirilip Buckingham Sarayı'na götürüldü. Aracın güzergâhı üzerinde binlerce kişinin yağmur altında beklediği ve kraliçeyi selamladığı görüldü.