İsveç'in ne kadar askeri var? İsveç ve Finlandiya'nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya fark attı

İsveç ve Finlandiya'nın ne kadar askeri var? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesi dünya gündemine oturdu! Türkiye'nin veto yetkisinden büyük endişe duyan Avrupa'ya korku sardı! Peki ülkerin askeri güçleri ne kadar? Türkiye'nin askeri sayısı İsveç ve Finlanda'ya büyük fark attı.