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Haberler Dünya İsveç'in ne kadar askeri var? İsveç ve Finlandiya'nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya fark attı

İsveç'in ne kadar askeri var? İsveç ve Finlandiya'nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya fark attı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesi dünyanın gündemini değiştirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'yu istemesi sonrası Türkiye'de flaş açıklamalar geldi. Türkiye'den NATO üyeliğine veto sinyali gelirken İsveç ve Finlandiya'nın askeri gücü merak ediliyor. Peki İsveç'in ne kadar askeri var? Finlandiya'nın ne kadar askeri var? Türkiye'nin ne kadar askeri var? Türkiye ile İsveç'in ordu karşılaştırması! Dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte Türkiye, İsveç ve Finlandiya ordularının gücü...

16.05.2022 22:42 - Son Güncelleme: 16.05.2022 22:42
İsveç’in ne kadar askeri var! İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya fark attı

İsveç ve Finlandiya'nın ne kadar askeri var? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesi dünya gündemine oturdu! Türkiye'nin veto yetkisinden büyük endişe duyan Avrupa'ya korku sardı! Peki ülkerin askeri güçleri ne kadar? Türkiye'nin askeri sayısı İsveç ve Finlanda'ya büyük fark attı.

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İsveç’in ne kadar askeri var! İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya fark attı

Peki en güçlü ordular hangileri? Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında Türkiye adeta düşman çatlattı!

İsveç’in ne kadar askeri var! İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya fark attı

Peki Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor?

İsveç’in ne kadar askeri var! İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya fark attı

İSVEÇ

Toplam Ülke Nüfusu: 10.202.491 Toplam Askeri Personel: 51.200 Savunma Bütçesi: 7.475.000.000 dolar

Toplam Hava Gücü: 204

Avcı ve önleyici savaş uçağı filosu: 71 Saldırı uçağı gücü: 0 Nakliye Uçağı Gücü: 6

Özel Görev Uçak gücü: 4 Tanker filosu: 1 Helikopter: 53 Saldırı helikopteri: 0

Kara Kuvvetleri:

Tanklar: 120 Zırhlı Araçlar: 5700 Topçu gücü: 0 Roket fırlatıcı gücü: 0

Deniz Kuvvetleri:

Toplam gücü: 63 Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcı Filo Gücü: 0 Destroyer Savaş Gemisi: 0 Fırkateynler: 0

Korvet Savaş Gemisi: 7 Denizaltılar: 5 Açık Deniz Devriye Gemileri: 297 Mayın Savaş Gemisi: 9

İsveç’in ne kadar askeri var! İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücü nedir? Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye, İsveç ve Finlandiya fark attı

56 FİNLANDİYA

Toplam Ülke Nüfusu: 5.571.665 Toplam Askeri Personel: 315.500 Savunma Bütçesi: 5.800.000.000 dolar

Toplam Hava Gücü: 194

Avcı ve önleyici savaş uçağı filosu: 55 Saldırı uçağı gücü: 0 Nakliye Uçağı Gücü: 11

Özel Görev Uçak gücü: 1 Tanker filosu: 0 Helikopter: 22 Saldırı helikopteri: 0

Kara Kuvvetleri:

Tanklar: 239 Zırhlı Araçlar: 2055 Topçu gücü: 625 Roket fırlatıcı gücü: 75

Deniz Kuvvetleri:

Toplam gücü: 246 Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcı Filo Gücü: 0 Destroyer Savaş Gemisi: 0 Fırkateynler: 0

Korvet Savaş Gemisi: 0 Denizaltılar: 0 Açık Deniz Devriye Gemileri: 8 Mayın Savaş Gemisi: 18

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