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Mbappe’nin 48 saatlik sır seyahati! Tecavüz iddiasında VIP parti detayı: Real Madrid’in yıldızı İsveç’te neler yaptı?

İspanyol devi Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe hakkındaki tecavüz iddiaları ile ilgili yeni bir detay oraya çıktı. Mbappe'nin tecavüz suçlaması ile karşı karşıya kaldığı İsveç'teki sır 48 saatinde neler yaptığı öğrenildi. Peki, Mbappe hakkındaki tecavüz iddiası doğru mu? Mbappe, İsveç'te ne yaptı? İşte, özel jetlerden VIP partilere Mbappe'nin İsveç seyahati...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:38
Mbappe’nin 48 saatlik sır seyahati! Tecavüz iddiasında VIP parti detayı: Real Madrid’in yıldızı İsveç’te neler yaptı?

Futbol dünyası İspanyol devi Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe hakkındaki tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. Mbappe'nin tecavüz iddialarına maruz kaldığı İsveç tatili merak edilirken sır 48 saatte neler yaptığı ortaya çıktı? İşte, tüm detaylar…

Mbappe’nin 48 saatlik sır seyahati! Tecavüz iddiasında VIP parti detayı: Real Madrid’in yıldızı İsveç’te neler yaptı?

MBAPPE HAKKINDA TECAVÜZ İDDİASI

Dünyaca ünlü futbol yıldızının İsveç'e yaptığı "gizli" seyahatte konuklarına telefonlarını zarflara koymalarının söylendiği özel bir gece kulübünü ziyaret ettiği bilinirken burada bir kadına tecavüz ettiği öne sürüldü.

İsveç'in başkenti Stockholm'e yaptığı 48 saatlik ziyaretin ardından Fransız forvet tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya kaldı. Avukatı Mbappe için "O hiçbir yanlış yapmadı." dese de Mbappe gündemden düşmüyor.

Mbappe’nin 48 saatlik sır seyahati! Tecavüz iddiasında VIP parti detayı: Real Madrid’in yıldızı İsveç’te neler yaptı?

GECE KULÜBÜNDE VIP PARTİ

Yaz aylarında Paris Saint-Germain'den İspanyol devine transfer olan Mbappe'nin, seçkin V gece kulübünde "özel partiler" düzenlediği iddia ediliyor.

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