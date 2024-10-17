Mbappe’nin 48 saatlik sır seyahati! Tecavüz iddiasında VIP parti detayı: Real Madrid’in yıldızı İsveç’te neler yaptı?

Futbol dünyası İspanyol devi Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe hakkındaki tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. Mbappe'nin tecavüz iddialarına maruz kaldığı İsveç tatili merak edilirken sır 48 saatte neler yaptığı ortaya çıktı? İşte, tüm detaylar…

MBAPPE HAKKINDA TECAVÜZ İDDİASI

Dünyaca ünlü futbol yıldızının İsveç'e yaptığı "gizli" seyahatte konuklarına telefonlarını zarflara koymalarının söylendiği özel bir gece kulübünü ziyaret ettiği bilinirken burada bir kadına tecavüz ettiği öne sürüldü.

İsveç'in başkenti Stockholm'e yaptığı 48 saatlik ziyaretin ardından Fransız forvet tecavüz suçlamaları ile karşı karşıya kaldı. Avukatı Mbappe için "O hiçbir yanlış yapmadı." dese de Mbappe gündemden düşmüyor.