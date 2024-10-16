Kennedy skandalında yeni iddia! RFK Jr gazeteci Nuzzi’ye öyle mesajlar attı ki…

ABD Kennedy skandalı ile çalkalanmaya devam ediyor. Kennedy ailesinden ABD'li siyasetçi, çevre hukukçusu ve komplo teorisyeni Robert Francis Kennedy Jr. yani RFK Jr. New York Magazine muhabiri Olivia Nuzzi ile cinsel içerikli mesajlaşmaları dolayısıyla gündeme damga vurmuştu. Nuzzi'nin eski nişanlısı Ryan Lizza'nın mahkemeye sunduğu iddiaya göre Kennedy, cinsel içerikli mesajlaşmaları sırasında Nuzzy'ye "ona sahip olmak istediğini", "onu kontrol etmek istediğini" ve "onu hamile bırakmak istediğini" söyledi.
TACİZ EDİP ŞANTAJ YAPTI
Nuzzi'nin hukuk ekibinin "ahlaksız ve iddialarla dolu" olduğu mahkeme belgeleri, geçen ay Nuzzi'nin Lizza'ya karşı, kendisi ile ilişkisiyle ilgili taciz edip şantaj yaptığı ve cihazlarını hacklediği iddialarıyla iletişim yasağı talebine yanıt olarak sunuldu.
ÖNCE ALDATTI SONRA PEŞİNDEN KOŞTU
50 yaşındaki Lizza geçen hafta Washington DC Yüksek Mahkemesi'nde dosyalanan belgelere göre, New York Magazine'in yıldız Washington muhabiri Nuzzi'yi, kendisini terk ettikten sonra umutsuzca nişanlarını kurtarmaya çalışan kayıp ve kalbi kırık bir sevgili olarak resmetti.