Kennedy skandalında yeni iddia! RFK Jr gazeteci Nuzzi’ye öyle mesajlar attı ki…

TACİZ EDİP ŞANTAJ YAPTI Nuzzi'nin hukuk ekibinin "ahlaksız ve iddialarla dolu" olduğu mahkeme belgeleri, geçen ay Nuzzi'nin Lizza'ya karşı, kendisi ile ilişkisiyle ilgili taciz edip şantaj yaptığı ve cihazlarını hacklediği iddialarıyla iletişim yasağı talebine yanıt olarak sunuldu.

ÖNCE ALDATTI SONRA PEŞİNDEN KOŞTU 50 yaşındaki Lizza geçen hafta Washington DC Yüksek Mahkemesi'nde dosyalanan belgelere göre, New York Magazine'in yıldız Washington muhabiri Nuzzi'yi, kendisini terk ettikten sonra umutsuzca nişanlarını kurtarmaya çalışan kayıp ve kalbi kırık bir sevgili olarak resmetti.