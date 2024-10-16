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Kennedy skandalında yeni iddia! RFK Jr gazeteci Nuzzi’ye öyle mesajlar attı ki…

ABD'de Robert Francis Kennedy Jr. skandalı devam ediyor. Gazeteci Olivia Nuzzi ile cinsel içerikli mesajlaşmalar yaptığı ortaya çıkan Kennedy Jr. ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Skandalın patlamasının ardından nişanlısı Nuzzi'yi terk eden gazeteci Ryan Lizza gündeme damga vuracak bir iddia ortaya attı. İşte, Kennedy skandalının arka planı...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:00
Kennedy skandalında yeni iddia! RFK Jr gazeteci Nuzzi’ye öyle mesajlar attı ki…

ABD Kennedy skandalı ile çalkalanmaya devam ediyor. Kennedy ailesinden ABD'li siyasetçi, çevre hukukçusu ve komplo teorisyeni Robert Francis Kennedy Jr. yani RFK Jr. New York Magazine muhabiri Olivia Nuzzi ile cinsel içerikli mesajlaşmaları dolayısıyla gündeme damga vurmuştu. Nuzzi'nin eski nişanlısı Ryan Lizza'nın mahkemeye sunduğu iddiaya göre Kennedy, cinsel içerikli mesajlaşmaları sırasında Nuzzy'ye "ona sahip olmak istediğini", "onu kontrol etmek istediğini" ve "onu hamile bırakmak istediğini" söyledi.

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Kennedy skandalında yeni iddia! RFK Jr gazeteci Nuzzi’ye öyle mesajlar attı ki…

TACİZ EDİP ŞANTAJ YAPTI

Nuzzi'nin hukuk ekibinin "ahlaksız ve iddialarla dolu" olduğu mahkeme belgeleri, geçen ay Nuzzi'nin Lizza'ya karşı, kendisi ile ilişkisiyle ilgili taciz edip şantaj yaptığı ve cihazlarını hacklediği iddialarıyla iletişim yasağı talebine yanıt olarak sunuldu.

Kennedy skandalında yeni iddia! RFK Jr gazeteci Nuzzi’ye öyle mesajlar attı ki…

ÖNCE ALDATTI SONRA PEŞİNDEN KOŞTU

50 yaşındaki Lizza geçen hafta Washington DC Yüksek Mahkemesi'nde dosyalanan belgelere göre, New York Magazine'in yıldız Washington muhabiri Nuzzi'yi, kendisini terk ettikten sonra umutsuzca nişanlarını kurtarmaya çalışan kayıp ve kalbi kırık bir sevgili olarak resmetti.

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