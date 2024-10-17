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Portekiz basınına Kerem Aktürkoğlu damga vurdu: Gazze feryadı manşetlerde

Portekiz basını Benfica'da forma giyen ve her maçında Türkiye'yi gururlandırmaya devam eden Kerem Aktürkoğlu Filistin'e verdiği destek ile Portekiz basınına damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun Gazze'de katliamın durdurulması için çağrı yaptığı sosyal medya paylaşımı Portekiz basınında manşetlere taşındı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 17:35 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 17:37
Portekiz basınına Kerem Aktürkoğlu damga vurdu: Gazze feryadı manşetlerde

Galatasaray'dan 12 milyon avroluk bedelle Benfica'ya transfer olan ve çıktığı her maçta Türkiye'yi gururlandıran Kerem Aktürkoğlu Filistin'e verdiği destek ile Portekiz basınına damga vurdu.

Portekiz basınına Kerem Aktürkoğlu damga vurdu: Gazze feryadı manşetlerde

PORTEKİZ BASININA DAMGA VURDU

Portekiz gazetesi Record Kerem Aktürkoğlu'nu manşete taşıdı. "Katliam durmalı" başlığını kullandı.

Portekiz basınına Kerem Aktürkoğlu damga vurdu: Gazze feryadı manşetlerde

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GAZZE FERYADI

Aktürkoğlu dün Instagram hesabında Gazze'de aylardır devam eden İsrail soykırımına tepki göstermiş ve Filistin'e desteğini bir kez daha yinelemişti.

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