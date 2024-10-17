Portekiz basınına Kerem Aktürkoğlu damga vurdu: Gazze feryadı manşetlerde

Galatasaray'dan 12 milyon avroluk bedelle Benfica'ya transfer olan ve çıktığı her maçta Türkiye'yi gururlandıran Kerem Aktürkoğlu Filistin'e verdiği destek ile Portekiz basınına damga vurdu.
PORTEKİZ BASININA DAMGA VURDU
Portekiz gazetesi Record Kerem Aktürkoğlu'nu manşete taşıdı. "Katliam durmalı" başlığını kullandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GAZZE FERYADI
Aktürkoğlu dün Instagram hesabında Gazze'de aylardır devam eden İsrail soykırımına tepki göstermiş ve Filistin'e desteğini bir kez daha yinelemişti.