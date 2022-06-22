Yunanistan yangına körükle gidiyor! Yunan askerleri Türkiye’nin yanı başındaki Keçi Adası’nda ağır silahlarla görüntülendi

AĞIR SİLAHLAR DA KONUŞLANDIRILDI

Uluslararası antlaşmalara göre, Onikiadalar'ın hukuki statüsü dışında bırakılan, yerleşime kapalı ve silahsız olması gereken Keçi Adası'na çizilen Yunan bayrağı da dikkati çekiyor. Bayrağın her iki yanında, üstleri kamufle edilen siperlerdeki topçu bataryaları rahatlıkla görülüyor.

Özellikle İstanköy, Kelemez, İleriye ve Siros adaları güzergahında ilerleyenler, Keçi Adası'ndaki bu yapılaşma ve askeri hareketliliği görebiliyor. Adaya çizilen Yunan bayrağı ise bölgeden geçenlere adanın "Yunan toprağı olduğu" algısı yaratma çabası olarak değerlendiriliyor.