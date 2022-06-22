Yunanistan yangına körükle gidiyor! Yunan askerleri Türkiye’nin yanı başındaki Keçi Adası’nda ağır silahlarla görüntülendi
Doğu Akdeniz'deki tahriklerinden vazgeçmeyen, skandal 16 haritayla Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'dan yeni provokasyon geldi. Yunan askerleri Türkiye'nin sadece 8 kilometre uzağındaki Keçi Adası'nda ağır silahlarla görüntülendi.
Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.
Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor. Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne en yakın ada.
Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi.
Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Miçotakis, sosyal medya hesabından, adaya çizilen Yunan bayrağını "Ege'nin mavisi bayrağın mavisiyle buluşuyor." notuyla paylaştı.
ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ KAMERALARDA
Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar AA tarafından görüntülendi.
Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor.
Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor. Bazı askerlerin yapıların önünde dinlendiği görülürken, devriye atan ve nöbet tutan askerler de dikkati çekiyor.
Uydu fotoğraflarında adanın arkasındaki sahil kısmında bir helikopter pistinin daha olduğu görülüyor. Bu alana inen yolun da demir çapraz bariyerlerle kapatılmış olması fotoğraflara yansıyor.
AĞIR SİLAHLAR DA KONUŞLANDIRILDI
Uluslararası antlaşmalara göre, Onikiadalar'ın hukuki statüsü dışında bırakılan, yerleşime kapalı ve silahsız olması gereken Keçi Adası'na çizilen Yunan bayrağı da dikkati çekiyor. Bayrağın her iki yanında, üstleri kamufle edilen siperlerdeki topçu bataryaları rahatlıkla görülüyor.
Özellikle İstanköy, Kelemez, İleriye ve Siros adaları güzergahında ilerleyenler, Keçi Adası'ndaki bu yapılaşma ve askeri hareketliliği görebiliyor. Adaya çizilen Yunan bayrağı ise bölgeden geçenlere adanın "Yunan toprağı olduğu" algısı yaratma çabası olarak değerlendiriliyor.