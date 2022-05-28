En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? Liste açıklandı: Türkiye de var
World Population Review, kadınlar üzerinden yaptığı araştırmayla en büyük göğüse sahip ülkeleri sıraladı. ABD ilk sırayı kaparken Türkiye daha önceki yıllarda olduğu gibi 20. sırada kendisine yer buldu. En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? İşte liste...
28.05.2022 11:14 - Son Güncelleme: 28.05.2022 11:16
Dünya nüfusu hakkında yaptığı incelemelerle bilinen World Population Review, dünyada kadınlar arasında en büyük göğüse sahip ülkeleri belirlemek için bir anket gerçekleştirdi.
İLK SIRAYI ALAN DİĞER ÜLKELER
ABD ile birlikte ilk sırayı alan diğer ülkeler Venezuela, Kolombiya ve İsveç oldu.