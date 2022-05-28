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En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? Liste açıklandı: Türkiye de var

World Population Review, kadınlar üzerinden yaptığı araştırmayla en büyük göğüse sahip ülkeleri sıraladı. ABD ilk sırayı kaparken Türkiye daha önceki yıllarda olduğu gibi 20. sırada kendisine yer buldu. En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? İşte liste...

28.05.2022 11:14 - Son Güncelleme: 28.05.2022 11:16
En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? Liste açıklandı: Türkiye de var

Dünya nüfusu hakkında yaptığı incelemelerle bilinen World Population Review, dünyada kadınlar arasında en büyük göğüse sahip ülkeleri belirlemek için bir anket gerçekleştirdi.

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En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? Liste açıklandı: Türkiye de var

Ankette Türkiye detayı da dikkat çekerken, ilk sırayı ABD aldı.

En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? Liste açıklandı: Türkiye de var

İLK SIRAYI ALAN DİĞER ÜLKELER
ABD ile birlikte ilk sırayı alan diğer ülkeler Venezuela, Kolombiya ve İsveç oldu.

En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? Liste açıklandı: Türkiye de var

İngiltere de listenin sürpriz yapan ülkeleri arasında yer aldı.

En büyük göğüslü kadınlar hangi ülkede? Liste açıklandı: Türkiye de var

İngiliz kadınların önümüzdeki yıllarda listenin ilk sıralarını zorlaması bekleniyor.

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