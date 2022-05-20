Maymun çiçeği hastalığı giderek yayılıyor! 11 ülkede görüldü! Nasıl bulaştığı ortaya çıktı
Dünya koronavirüsten bıkmışken gelen son salgın haberi ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Maymun çiçeği hastalığı olarak bilinen salgın şu ana kadar 11 ülkede görüldü. Ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik belirtilerini gösteren tedavisi olmayan virüsün nasıl bulaştığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Belçika, Fransa ve son olarak Almanya.
Birkaç gün içerisinde üç kıtada birden görülen maymun çiçeği virüsü, hızla yayılıyor. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, virüsün tespit edildiği son noktanın Almanya'da orduya ait bir mikrobiyoloji enstitüsü olduğunu 'son dakika' koduyla duyurdu.
Münih'teki laboratuvarda, Afrika'ya özgü hastalığın belirtileri cildinde görülen hastadan alınan örnekte maymun çiçeği virüsüne rastlandı.
Bir başka Avrupa ülkesi Fransa'da, bugün 29 yaşındaki bir erkeğin hastalığa yakalandığı açıklandı. Vakanın belirlendiği hasta, Paris'i de içine alan Ile-de-France bölgesinde yaşıyor.
Belçika'da Perşembe günü doğrulanan ilk vakanın ardından bugün bir kişide daha maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Belçika'daki iki hastanın da aynı partiye katıldığı bildiriliyor. Hastalardan birinin eşi de, olağan şüpheli.
İspanya'da maymun çiçeği vakaları birkaç günde 21'e yükseldi. Bölgesel yetkililer, bugün Madrid'de 14 kişinin daha virüs taşıdığını doğruladı. Madrid'de 20 şüpheli vaka daha inceleniyor, Kanarya Adaları'nda da bir şüpheli hasta var.
Tıpkı Belçika gibi ilk vakayı Perşembe günü duyuran İtalya'da da, bugün iki kişinin daha hastalığa yakalandığı açıklandı.
Avrupa'da vakaların giderek arttığını aktaran AFP, Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü'nün özellikle Batı Afrika ülkelerinden dönen insanların ciltlerinde değişiklik fark etmeleri halinde hızlı bir şekilde doktora başvurmasını istedi.
İngiltere'de ilk maymun çiçeği vakası, 7 Mayıs'ta belirlendi. Hasta, kısa süre önce Nijerya'ya seyahat etmişti. Halihazırda ülkede dokuz doğrulanmış vaka bulunuyor.
BBC, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya'da da maymun çiçeği vakalarının incelendiğini bildiriyor.
Avustralya da hastalığa yakalanan iki kişiden birinin ise, günler önce İngiltere seyahatinden Sydney'e döndüğü belirtiliyor. 30 yaşlarındaki diğer hasta ise, Melbourne'de yaşıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR, NE KADAR YAYGIN?
Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.
Ancak maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.
Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.
İngiltere'de hastalığın bulaştığı iki kişi Nijerya'ya seyahat etmişti. Bu nedenle daha hafif geçen Batı Afrika virüsünü kapmış olmaları muhtemel ancak durumları henüz doğrulanmadı.