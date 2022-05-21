Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Dünya çapında doğrulanmış kaç maymun çiçeği vakası var?

Tropikal Afrika'da küçük ölçekli maymun çiçek virüsü salgınları düzenli olarak baş gösteriyor. Maymun çiçek virüsü insanlara genellikle enfekte bir hayvan ile temas veya enfekte hayvan ısırıkları yoluyla bulaşıyor.

Salgınlar esnasında hasta kişilerle yakın temas yoluyla da insandan insana bulaşım meydana gelebilir ancak şimdiye kadar insandan insana bulaşımın tek başına maymun çiçek virüsü yayılımını devam ettirdiğine dair kanıt bulunamadı.

İlk olarak 1958 yılında Kopenhag'ta (Danimarka) Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilen virüsün herhangi bir tedavisi veya uygun bir aşısı bulunmuyor. Ancak çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede % 85 etkili olduğu kanıtlanmıştır.