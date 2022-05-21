Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Dünya çapında doğrulanmış kaç maymun çiçeği vakası var?
Son dakika haberi... Kovid-19 pandemisi ile mücadele eden dünya şimdi de Maymun Çiçeği virüsü için alarma geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü dün açıklama yaparak dünya çapında teyitli 80 maymun çiçeği vakası olduğunu, 50 vakanın da inceleme altında olduğunu duyurdu.
DSÖ açıklamasında maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı.
DSÖ açıklamasında endişeleri gidererek "Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar" ifadelerini kullandı.
İNSAN GRUPLARINI DAMGALAMAK, SALGININ SONA ERMESİNE ENGEL OLUR
Maymun çiçeğinin Kovid-19'dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten DSÖ, maymun çiçeğinin yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti.
Kişilerin cinsel tercihlerinin, bazı ülkelerin resmi sağlık kurumlarının vaka açıklamasına yansımasına dikkat çeken DSÖ "Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir" dedi.
BELÇİKA'DA ZORUNLU KARANTİNA GÜNDEMDE
Belçika'da maymun çiçeği vaka sayısı ikiye yükselmesi ile enfekte kişilerin kendilerini karantinaya almaları istendi. Belçikalı uzmanlar, ortak bir eylem planı saptamak için bugün bir araya gelecek. Virüse yakalananlar için zorunlu karantina uygulaması gündemde.
İNGİLTERE İLK ADIMI ATTI
BBC'de yer alan habere göre bu virüs için özel bir aşı bulunmadığı için İngiltere çek hastalığı aşısı stokları satın alma kararı aldı.
İspanya'nın da maymun hastalığına karşı kullanılmak üzere binlerce doz çiçek aşısı sipariş etmeye hazırlandığı bildirildi.
Tropikal Afrika'da küçük ölçekli maymun çiçek virüsü salgınları düzenli olarak baş gösteriyor. Maymun çiçek virüsü insanlara genellikle enfekte bir hayvan ile temas veya enfekte hayvan ısırıkları yoluyla bulaşıyor.
Salgınlar esnasında hasta kişilerle yakın temas yoluyla da insandan insana bulaşım meydana gelebilir ancak şimdiye kadar insandan insana bulaşımın tek başına maymun çiçek virüsü yayılımını devam ettirdiğine dair kanıt bulunamadı.
İlk olarak 1958 yılında Kopenhag'ta (Danimarka) Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilen virüsün herhangi bir tedavisi veya uygun bir aşısı bulunmuyor. Ancak çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede % 85 etkili olduğu kanıtlanmıştır.
SEMPTOMLARI NELER?
Uzmanlar virüsün en yaygın belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluğun bulunduğunu belirtiyor.
Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.
2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.