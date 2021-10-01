Mavi Vatan projesi Avrupa’yı titretti! Doğu Akdeniz’de o ülke de Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın safına geçti!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa savunması konusuna geri döndü ve bunu Savunma Bakanı Daniele Franco ile Bakanlar Kurulu oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. "Peki neden gerçek dışı?" diye soran Draghi, şöyle açıklık getirdi: "Çünkü son aylarda Avrupa'nın kendisi için sadece kamu sektörü tarafından karşılanabilecek çok önemli, varoluşsal ihtiyaçlar oldu."