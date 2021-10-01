Mavi Vatan projesi Avrupa’yı titretti! Doğu Akdeniz’de o ülke de Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın safına geçti!
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan projesi başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupa'yı panikletti. Türkiye'nin gücünden korkan Yunanistan, Fransa ve İsrail'e sığınırken şimdi de çareyi İtalya'da aradı. Yunan medyası, İtalyan Başbakanın 'Türkiye'nin etkinliğinin artmasına önlem alma' çabalarını yazdı.
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Mavi Vatan projesi önce Yunanistan'ı, daha sonra tüm Avrupa'yı alarma geçirdi. Türkiye'nin attığı adımlar karşısında paniğe kapılan bir ülke daha, acil eyleme geçilmesi gerektiğini açıkladı. İtalyan uzmanın analizi ise bu paniğin sebebini ortaya koyuyor.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye bağlı gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi nedeniyle, Kıbrıs'taki enerji kaynakları meselesine ilişkin Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Fransa ittifakına katılmak için ülke kamuoyunu hazırlıyor.
Mario Draghi, AB Bakanlar Konseyi oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında, Mavi Vatan'ın Doğu Akdeniz tipi enerjiyle ilgili Türkiye'nin güçlü pozisyonu nedeniyle, açık tehlikede olan Avrupa çıkarlarının savunulması planına açıklık getirdi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa savunması konusuna geri döndü ve bunu Savunma Bakanı Daniele Franco ile Bakanlar Kurulu oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. "Peki neden gerçek dışı?" diye soran Draghi, şöyle açıklık getirdi: "Çünkü son aylarda Avrupa'nın kendisi için sadece kamu sektörü tarafından karşılanabilecek çok önemli, varoluşsal ihtiyaçlar oldu."