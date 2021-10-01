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Haberler Dünya Dünyanın beklediği haber DSÖ'den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

Dünyanın beklediği haber DSÖ'den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

Dünyanın 2 yıldır savaştığı koronavirüsten ne zaman kurtulacağımız büyük merak konusu olurken DSÖ'den flaş bir açıklama geldi. DSÖ uzmanı Maria Neira, koronavirüs salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili tarih verdi.

01.10.2021 11:17 - Son Güncelleme: 01.10.2021 11:17
Dünyanın beklediği haber DSÖ’den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tüm dünyayı umutlandıran açıklamalar geldi.

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Dünyanın beklediği haber DSÖ’den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

MART AYINI İŞARET ETTİ
Maria Neira, aşılama oranı az olan ülkelerde istenilen aşılama çalışmalarının yapılması halinde koronavirüs salgının mart ayında kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Dünyanın beklediği haber DSÖ’den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

Bazı ülkelerde aşı bulma sıkıntısının yaşandığını belirten Neira "Bazı ülkelerde durum hâlâ endişe verici olduğundan, her şey aşılamanın hızlandırılmasına ve ilaçların bulunabilirliğine bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın beklediği haber DSÖ’den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS
Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 214 bini, Hindistan'da 33 milyon 765 bini, Brezilya'da 21 milyon 399 bini ve İngiltere'de 7 milyon 807 bini geçti.

Dünyanın beklediği haber DSÖ’den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

ABD'de yapılan bir araştırma, Başkan Joe Biden'ın ülkedeki tüm çalışanlara Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesi planının, halkı siyasi görüşlerine göre böldüğünü ortaya koydu.

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