Dünyanın beklediği haber DSÖ'den geldi! Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte yanıtı!
Dünyanın 2 yıldır savaştığı koronavirüsten ne zaman kurtulacağımız büyük merak konusu olurken DSÖ'den flaş bir açıklama geldi. DSÖ uzmanı Maria Neira, koronavirüs salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili tarih verdi.
01.10.2021 11:17
- Son Güncelleme: 01.10.2021 11:17
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tüm dünyayı umutlandıran açıklamalar geldi.
MART AYINI İŞARET ETTİ
Maria Neira, aşılama oranı az olan ülkelerde istenilen aşılama çalışmalarının yapılması halinde koronavirüs salgının mart ayında kontrol altına alınabileceğini söyledi.