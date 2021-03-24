Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu

Son dakika haberine göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Nisan ayı başında Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağını duyurdu. Halihazırda helikopter, Perseverance'ın gövdesine iliştirilmiş durumda. Hafta sonunda kılıfı çıkarılan helikopter, önümüzdeki günlerde yere indirilecek. NASA uzmanları Jazero'da. "hava sahası" adını verdikleri 10x10 metre büyüklüğünde bir alan belirledi. Bu alan, 90 metre uzunluğundaki "uçuş bölgesinin" bir ucunda yer alıyor.

24.03.2021 15:48 - Son Güncelleme: 24.03.2021 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





