Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu
Son dakika haberine göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Nisan ayı başında Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağını duyurdu. Halihazırda helikopter, Perseverance'ın gövdesine iliştirilmiş durumda. Hafta sonunda kılıfı çıkarılan helikopter, önümüzdeki günlerde yere indirilecek. NASA uzmanları Jazero'da. "hava sahası" adını verdikleri 10x10 metre büyüklüğünde bir alan belirledi. Bu alan, 90 metre uzunluğundaki "uçuş bölgesinin" bir ucunda yer alıyor.
Ingenuity (Maharet) adlı minik helikopter, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.
NASA, 1903'te ilk motorlu uçağı uçuran Amerikalı havacılar Orville ve Wilbur Wright'a gönderme yaparak, çift motorlu 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin uçuş denemesinin "bir Wright Kardeşler anı" olacağını belirtti.