Bugünkü
Takvim

Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu

Son dakika haberine göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Nisan ayı başında Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağını duyurdu. Halihazırda helikopter, Perseverance'ın gövdesine iliştirilmiş durumda. Hafta sonunda kılıfı çıkarılan helikopter, önümüzdeki günlerde yere indirilecek. NASA uzmanları Jazero'da. "hava sahası" adını verdikleri 10x10 metre büyüklüğünde bir alan belirledi. Bu alan, 90 metre uzunluğundaki "uçuş bölgesinin" bir ucunda yer alıyor.

24.03.2021 15:48 - Son Güncelleme: 24.03.2021 15:49
Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu

Ingenuity (Maharet) adlı minik helikopter, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

NASA, 1903'te ilk motorlu uçağı uçuran Amerikalı havacılar Orville ve Wilbur Wright'a gönderme yaparak, çift motorlu 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin uçuş denemesinin "bir Wright Kardeşler anı" olacağını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu

Kurum, bu bağlantıya vurgu yapmak için Ingenuity'nin gövdesine Wright Kardeşler'in uçağının kanadından alınan pul büyüklüğünde bir kumaş parçasının yapıştırıldığını açıkladı.

Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu

Halihazırda helikopter, Perseverance'ın gövdesine iliştirilmiş durumda. Hafta sonunda kılıfı çıkarılan helikopter, önümüzdeki günlerde yere indirilecek.

Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu

Hürriyet'in aktardığı habere göre NASA uzmanları Jazero'da. "hava sahası" adını verdikleri 10x10 metre büyüklüğünde bir alan belirledi.

Bu alan, 90 metre uzunluğundaki "uçuş bölgesinin" bir ucunda yer alıyor.

Mars'ta ilk kez helikopter uçurulacak! NASA son dakika gelişmesini duyurdu

BEŞ SORTİ DENEMESİ
Ingenuity'nin bu bölge içinde beş sorti denemesi yapması hedefleniyor. Perseverance bu uçuş denemelerini kamerasıyla kaydetmeye çalışacak.