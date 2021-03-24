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ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi

Beyaz Saray'da uzun süre basın toplantısı düzenlemeyen ve medyadan uzak duran Biden, kameralar karşısına geçtiğinde pek de iyi bir sınav veremedi. Yardımcısı Harris'i 'Başkan' olarak niteledi, Atadığı Bakan'ın ismini unuttu, uçağın merdivenlerinde defalarca düştü... ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yaşadıkları' sağlık durumunu yine gündeme taşıdı. Uzmanlara göre istihbarat örgütleri süreci yakından takip ediyor.

24.03.2021 15:27 - Son Güncelleme: 24.03.2021 15:35
ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi

ABD seçimleri tamamlandı, Joe Biden yeni Başkan olarak görevine başladı… Herkes neler olacağına dair farklı fikirler yürütürken, en azından bugüne kadar geçen sürede Biden beklenenin tersi bir profil çizdi.


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ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi

Beyaz Saray'da uzun süre basın toplantısı düzenlemeyen ve medyadan uzak duran Biden, kameralar karşısına geçtiğinde pek de iyi bir sınav veremedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi

SAVUNMA BAKANI'NIN ADINI UNUTTU
8 Mart Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ise durum biraz daha karmaşık bir hal aldı. Konuşma yapan Başkan Biden, Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamadı. Konu Savunma Bakanı'na geldiğinde de benzer bir durum yaşandı. Başkan Biden, 'Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi

Geçen ay ABD'nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden, düzenlenen törende Amerikan yönetimini kutlarken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i "Başkan Harris" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi

"Başkan Harris ve ben Arizona'daki aşılama merkezinde sanal bir tura çıktığımızda…" diye sözlerine başlayan Biden herkesi şaşırttı. Ülke medyasında kısa süre gündem olsa da bu konuşma üzerinde pek de durulmadı.