ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi

SAVUNMA BAKANI'NIN ADINI UNUTTU

8 Mart Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ise durum biraz daha karmaşık bir hal aldı. Konuşma yapan Başkan Biden, Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamadı. Konu Savunma Bakanı'na geldiğinde de benzer bir durum yaşandı. Başkan Biden, 'Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız' dedi.