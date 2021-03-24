ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı istihbarat örgütleri için 'öncelikli' hale geldi
Beyaz Saray'da uzun süre basın toplantısı düzenlemeyen ve medyadan uzak duran Biden, kameralar karşısına geçtiğinde pek de iyi bir sınav veremedi. Yardımcısı Harris'i 'Başkan' olarak niteledi, Atadığı Bakan'ın ismini unuttu, uçağın merdivenlerinde defalarca düştü... ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yaşadıkları' sağlık durumunu yine gündeme taşıdı. Uzmanlara göre istihbarat örgütleri süreci yakından takip ediyor.
SAVUNMA BAKANI'NIN ADINI UNUTTU
8 Mart Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ise durum biraz daha karmaşık bir hal aldı. Konuşma yapan Başkan Biden, Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamadı. Konu Savunma Bakanı'na geldiğinde de benzer bir durum yaşandı. Başkan Biden, 'Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız' dedi.