Gece yarısı ‘acil’ koduyla duyurdular! Kuzey Kore ile Japonya arasında savaş kapıda! İki füze birden…
Dünya gece yarısı Kuzey Kore'nin flaş hamlesiyle yankılandı. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattığını, söz konusu füzelerin Japonya kara suları ve münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü söyledi. İşte detaylar…
25.03.2021 11:21
- Son Güncelleme: 25.03.2021 11:21
Başkanlık koltuğuna 20 Ocak tarihinde Joe Biden'ın oturmasıyla yeni bir dönemin başladığı ABD-Kuzey Kore kapışmasında yeni sayfa açıldı, dünyanın bir kez daha ödü koptu.
ABD ve Güney Kore'nin sınırın sıfır noktasında tanklarla tatbikata girişmesiyle beklenen oldu, Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore hafta sonu iki kısa menzilli füze ateşleyerek Biden yönetimine ilk mesajlarını verdi.
Bu gece ise uluslararası ajanslar arka arkaya 'acil' koduyla dünyaya son dakika haberleri geçti. Reuters haber ajansı, dünyayı sarsan gelişmeyi gece yarısı 01.07'de duyurdu.
430 KİLOMETRE KATETTİ
Japonya'nın gece 01.07'de yaptığı açıklamayı Güney Kore ve ABD izledi, Kuzey Kore'nin bu kez Japon Denizi'ne doğru iki balistik füze fırlattığı bütün yeryüzüne ilan edildi. BBC, Joe Biden'ın başkanlığında Pyongyang yönetiminin ilk balistik füzeleri test ettiğini bildiriyor.
Japonya, yerel saatle 07.00'de fırlatılan iki balistik füzenin yaklaşık 430 kilometre mesafe katettiğini aktarıyor. Açıklamaya göre, füzeler herhangi bir gemi ya da hava aracına hasar vermedi.