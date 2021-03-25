Gece yarısı ‘acil’ koduyla duyurdular! Kuzey Kore ile Japonya arasında savaş kapıda! İki füze birden…

430 KİLOMETRE KATETTİ

Japonya'nın gece 01.07'de yaptığı açıklamayı Güney Kore ve ABD izledi, Kuzey Kore'nin bu kez Japon Denizi'ne doğru iki balistik füze fırlattığı bütün yeryüzüne ilan edildi. BBC, Joe Biden'ın başkanlığında Pyongyang yönetiminin ilk balistik füzeleri test ettiğini bildiriyor.