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Mars'ta dünyayı meraklandıran görüntü! Doğruysa her şeyi değiştirecek

İnsanlığın merakını cezbeden gezegenlerden biri olan Mars hakkında komplo teorileri ortaya atılmaya, keşifler yapılmaya, gönderilen uzay araçları hız kesmeden araştırmaya devam ediyor. Bu araştırmalardan gelen görüntüler birçok iddiayı beraberinde getiriyor. NASA'dan gelen birbirinden çarpıcı görüntüler kafaları karıştırıyor. Özellikle son dönemde gelen bir görüntü ve ortaya atılan iddia hayli çarpıcı.

07.02.2019 10:56 - Son Güncelleme: 07.02.2019 11:50
Mars'ta dünyayı meraklandıran görüntü! Doğruysa her şeyi değiştirecek

Hem Dünya'ya benzeyen hem de Dünya'ya en yakın gezegen olan Mars, insanlığın dikkatini cezbetmeye devam ediyor. Bilim insanları Kızıl Gezegen Mars'ta yaşama dair kanıtlar bulmak için çalışıyor.

Mars'ta dünyayı meraklandıran görüntü! Doğruysa her şeyi değiştirecek

Mars'a bu amaçla çok sayıda görev gerçekleştiriliyor.

Mars'ta dünyayı meraklandıran görüntü! Doğruysa her şeyi değiştirecek

Mars'a giden araçlar Kızıl Gezegen'de çok fazla sayıda fotoğraf çekiyor.

Mars'ta dünyayı meraklandıran görüntü! Doğruysa her şeyi değiştirecek

Mars'ta görev yapan uzay araçlarından biri tarafından çekilen fotoğraf tartışma yarattı.

Mars'ta dünyayı meraklandıran görüntü! Doğruysa her şeyi değiştirecek

Fotoğrafta kemiği andıran şekiller tüm dünyayı harekete geçirdi.

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