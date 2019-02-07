Mars'ta dünyayı meraklandıran görüntü! Doğruysa her şeyi değiştirecek

İnsanlığın merakını cezbeden gezegenlerden biri olan Mars hakkında komplo teorileri ortaya atılmaya, keşifler yapılmaya, gönderilen uzay araçları hız kesmeden araştırmaya devam ediyor. Bu araştırmalardan gelen görüntüler birçok iddiayı beraberinde getiriyor. NASA'dan gelen birbirinden çarpıcı görüntüler kafaları karıştırıyor. Özellikle son dönemde gelen bir görüntü ve ortaya atılan iddia hayli çarpıcı.

07.02.2019 10:56 - Son Güncelleme: 07.02.2019 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





