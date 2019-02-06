Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...

Her ikisi de 37 yaşında olan Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki bu karşılaştırma iki düşesin yaşlanma süreciyle ilgili.



Bir süredir aşırı zayıflık nedeniyle yaşından daha büyük göründüğü konuşulan Kate Middleton ile Markle'ı kıyaslayan uzmanlar yaşlanma konusunda hangisinin daha şanslı olduğunu değerlendirdi.