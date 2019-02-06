Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...
Aralarında gerilim olduğu bilinen Kate Middleton ile Meghan Markle dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. Bu sefer oldukça acımasız bir karşılaştırmayla gündem olan Kate Middleton - Meghan Markle ikilisinde kazanan taraf Meghan Markle oldu...
06.02.2019 22:09 - Son Güncelleme: 06.02.2019 22:11
Her ikisi de 37 yaşında olan Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki bu karşılaştırma iki düşesin yaşlanma süreciyle ilgili.
Bir süredir aşırı zayıflık nedeniyle yaşından daha büyük göründüğü konuşulan Kate Middleton ile Markle'ı kıyaslayan uzmanlar yaşlanma konusunda hangisinin daha şanslı olduğunu değerlendirdi.
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