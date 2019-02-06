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Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...

Aralarında gerilim olduğu bilinen Kate Middleton ile Meghan Markle dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. Bu sefer oldukça acımasız bir karşılaştırmayla gündem olan Kate Middleton - Meghan Markle ikilisinde kazanan taraf Meghan Markle oldu...

06.02.2019 22:09 - Son Güncelleme: 06.02.2019 22:11
Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...

İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki gerilimi artık bütün dünya biliyor. Üstelik iki genç kadın akla gelebilecek hemen her açıdan da acımasızca mercek altına alınıp kıyaslanıyor.

Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...

En ilginç ve aynı zamanda Markle'ın lehine kıyaslamalardan biri de güzellik ve cilt bakımı uzmanları tarafından yapıldı.

Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...

Her ikisi de 37 yaşında olan Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki bu karşılaştırma iki düşesin yaşlanma süreciyle ilgili.

Bir süredir aşırı zayıflık nedeniyle yaşından daha büyük göründüğü konuşulan Kate Middleton ile Markle'ı kıyaslayan uzmanlar yaşlanma konusunda hangisinin daha şanslı olduğunu değerlendirdi.

Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...

Uzmanlara göre bu konuda şanssız olan taraf Kate Middleton. Yani üç çocuk annesi Düşes Kate, eltisine oranla kendine daha fazla özen göstermek zorunda.

Kate Middleton'a kötü haber! Meghan Markle...

Uzmanlara göre bunun nedeni de Middleton'ın daha açık tenli olması ve cildinin Markle'a göre daha kuru yapısı.

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