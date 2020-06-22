Mars kolonisi hakkında yeni açıklama! Bilim dünyası cevabını verdi
Kızıl Gezegen Mars hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. NASA, 20 Temmuz'da Perseverance isimli yeni keşif aracını uzaya fırlatacak. NASA dışında ESA, SpaceX gibi isimlerin Mars projeleri bulunuyor. Söz konusu projelerden en önemlisi ise Mars'ta koloni kurmak. Peki Mars'ta koloni kurulabilmesi için kaç insana ihtiyaç var? Cevaplar Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi.
22.06.2020 11:48
- Son Güncelleme: 22.06.2020 11:48
Jean-Marc Salotti tarafından yayınlanan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurabilmemiz için en az 110 insanı Dünya'dan Mars'a göndermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mars'ta bir koloni kurmak için 'Gezegenlerarası Taşıma Sistemi' kurulması gerektiğinin altını çizen Musk, insanları bu projeye çekmek adına istenilen ücretin de düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.
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