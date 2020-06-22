Mars kolonisi hakkında yeni açıklama! Bilim dünyası cevabını verdi

Jean-Marc Salotti tarafından yayınlanan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurabilmemiz için en az 110 insanı Dünya'dan Mars'a göndermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mars'ta bir koloni kurmak için 'Gezegenlerarası Taşıma Sistemi' kurulması gerektiğinin altını çizen Musk, insanları bu projeye çekmek adına istenilen ücretin de düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.