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Mars kolonisi hakkında yeni açıklama! Bilim dünyası cevabını verdi

Kızıl Gezegen Mars hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. NASA, 20 Temmuz'da Perseverance isimli yeni keşif aracını uzaya fırlatacak. NASA dışında ESA, SpaceX gibi isimlerin Mars projeleri bulunuyor. Söz konusu projelerden en önemlisi ise Mars'ta koloni kurmak. Peki Mars'ta koloni kurulabilmesi için kaç insana ihtiyaç var? Cevaplar Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi.

22.06.2020 11:48 - Son Güncelleme: 22.06.2020 11:48
Mars kolonisi hakkında bilinmeyenler! Bilim dünyası konu hakkında açıklama yaptı

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.

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Mars kolonisi hakkında bilinmeyenler! Bilim dünyası konu hakkında açıklama yaptı

Özellikle Elon Musk ve sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile NASA'nın Mars'ta yaşam için yaptıkları çalışmalar sıkça gündeme geliyor.

Mars kolonisi hakkında bilinmeyenler! Bilim dünyası konu hakkında açıklama yaptı

Bilim insanları Mars'ın kolonileştirilmesindeki ilk adımın 2030'lu yıllarda gerçekleşmesini bekliyor. Peki Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?

Mars kolonisi hakkında bilinmeyenler! Bilim dünyası konu hakkında açıklama yaptı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habre göre, bu sorunun yanıtı Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi.

Mars kolonisi hakkında bilinmeyenler! Bilim dünyası konu hakkında açıklama yaptı

Jean-Marc Salotti tarafından yayınlanan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurabilmemiz için en az 110 insanı Dünya'dan Mars'a göndermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mars'ta bir koloni kurmak için 'Gezegenlerarası Taşıma Sistemi' kurulması gerektiğinin altını çizen Musk, insanları bu projeye çekmek adına istenilen ücretin de düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Mars kolonisi hakkında bilinmeyenler! Bilim dünyası konu hakkında açıklama yaptı

Şu an sahip olunan uzay seyahati teknoloji ile bir insanı Mars'a göndermenin maliyetinin 10 milyar dolar olduğunun altını çizen Musk, Kızıl Gezegen'de bir koloni kurmak için kendi kendisine yeten bir medeniyet kurulmasının zorunluluğunu dile getirmişti.(NTV)

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