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ABD fena karıştı! Eski başkan Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis karşı karşıya

Son dakika haberi... ABD'de Beyaz Saray karşısındaki H Street üzerinde toplanan protestocular ile polis karşı karşıya geldi. LaFayette Park'ta bulunan 7'nci ABD Başkanı Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump Andrew Jackson heykelini devirmek isteyenleri Twitter'dan "gözaltına almakla" tehdit etti.

23.06.2020 10:27 - Son Güncelleme: 23.06.2020 10:40
ABD fena karıştı! Eski başkan Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis karşı karşıya

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polisin Afro-Amerikan George Floyd'u öldürmesinin ardından başlayan "Black Lives Matter" (Siyah Hayatlar Önemlidir) isyanı önce ABD eyaletlerine ardından dünyaya yayıldı.

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ABD fena karıştı! Eski başkan Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis karşı karşıya

ABD'de Beyaz Saray'ın karşısında polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek isteyen 500'ün üzerinde gösterici sloganlar attı.
Washington DC polisi Beyaz Saray'ın çevresindeki kalabalığı biber gazı sıkarak uzaklaştırdı.

ABD fena karıştı! Eski başkan Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis karşı karşıya

İleride toplanan göstericiler ve polis arasında gergin dakikalar yaşandı.

ABD fena karıştı! Eski başkan Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis karşı karşıya

Bazı göstericiler polise saldırmak isterken polis şahısları gözaltına aldı.

ABD fena karıştı! Eski başkan Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis karşı karşıya

TRUMP: 10 YIL HAPİS VAR
ABD Başkanı Donald Trump Andrew Jackson heykelini devirmek isteyenleri Twitter'dan "gözaltına almakla" tehdit etti.
Trump "Beyaz Saray karşısındaki St. John's kilisesine de zarar verdiniz.

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