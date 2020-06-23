ABD fena karıştı! Eski başkan Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis karşı karşıya
Son dakika haberi... ABD'de Beyaz Saray karşısındaki H Street üzerinde toplanan protestocular ile polis karşı karşıya geldi. LaFayette Park'ta bulunan 7'nci ABD Başkanı Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump Andrew Jackson heykelini devirmek isteyenleri Twitter'dan "gözaltına almakla" tehdit etti.
23.06.2020 10:27
- Son Güncelleme: 23.06.2020 10:40
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