Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Dünya genelinde teyit edilen Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 930 bini, ölü sayısı 467 bini geçti. Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam COVID-19 vaka sayısının 83 bin 378 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.