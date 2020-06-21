Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Koronavirüs salgının başladığı Çin'den yeni kritik bir açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.
21.06.2020 17:55
- Son Güncelleme: 21.06.2020 17:55
Dünya genelinde teyit edilen Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 930 bini, ölü sayısı 467 bini geçti. Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam COVID-19 vaka sayısının 83 bin 378 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.
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