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Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Koronavirüs salgının başladığı Çin'den yeni kritik bir açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

21.06.2020 17:55 - Son Güncelleme: 21.06.2020 17:55
Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen ölümcül hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor.

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Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Dünya genelinde teyit edilen Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 930 bini, ölü sayısı 467 bini geçti. Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam COVID-19 vaka sayısının 83 bin 378 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Salgının başladığı Çin'de tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

DONMUŞ GIDALARDA DA TEDBİRLER ARTTIRILMALI

Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını belirtti.

Çin'den korkutan uyarı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Koronavirüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

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