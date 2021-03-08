Hava sıcaklığı -50 dereceye düştü! Her yer dondu! Tilkilerin beslenme şekli değişti

Rusya'ya bağlı Vorkuta'nın oblast bölgelerinden gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Hava sıcaklığının eksi 50 derecelere kadar düştüğü bölge adeta hayalet şehir. Her yerin buzla kaplandığı şehirde çekilen görüntüler bilim kurgu filmlerini aratmayacak cinsten. Öte yandan bölgede -50 dereceye düşen hava sıcaklığı yaban hayatını da etkiledi. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kutup tilkisi, Khorota istasyonu bölgesinde, Vorkuta-Labytnangi hattındaki tren yolcularının verdiği gıdalarla besleniyor. Bölgede yaşayan insan sayısının az olması nedeniyle verilen gıdalarda çeşit azalıyor. Tilkinin zaman zaman yaş pasta ile beslendiği görülüyor.

08.03.2021 13:07 - Son Güncelleme: 08.03.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





