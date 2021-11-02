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Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandırmıştı! Madonna'ya büyük tepki

Popun kraliçesi Madonna'nın bir fotoğraf çekiminde, dünyaca ünlü ABD'li yıldız Marilyn Monroe'nun ölü bulunduğu andaki görüntüsünü canlandırması büyük bir tepki çekti. Sosyal medyada Madonna'ya sert çıkan kullanıcılar, "İğrenç, sapkınca ve uygunsuz" yorumlarını yaptı.

02.11.2021 10:43 - Son Güncelleme: 02.11.2021 10:57
Marilyn Monroe’nun ölümünü canlandırmıştı! Madonna tepki çok büyük

Popun kraliçesi Madonna, bu kez "V" dergisinin yeni sayısı için verdiği pozda, aşırı dozda ilaç nedeniyle hayatını kaybeden Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki halini canlandırmasıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marilyn Monroe’nun ölümünü canlandırmıştı! Madonna tepki çok büyük

Fotoğrafçı Steven Klein'e poz veren 63 yaşındaki şarkıcının, Monroe'ya benzeyen saç stili ve giyimiyle reçeteli ilaçlarla çevrili bir yatağa uzanmış olarak görünmesi tepki yarattı.

Marilyn Monroe’nun ölümünü canlandırmıştı! Madonna tepki çok büyük

Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği pozları eleştiren bir kişi şu ifadeleri kullandı: "Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğini yeniden yaratmaya karar verir."

Marilyn Monroe’nun ölümünü canlandırmıştı! Madonna tepki çok büyük

Bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz" diye tepki gösterdi.

Marilyn Monroe’nun ölümünü canlandırmıştı! Madonna tepki çok büyük

İşte o pozlar...

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