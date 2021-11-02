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Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

Dünya koronavirüs illeti ile 2 yıldır savaşırken dikkat çeken bir bağışıklık araştırması geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüse karşı doğal bağışıklık mı yoksa aşı bağışıklığı mı daha etkili sorusunun yanıtını verdi. İşte detaylar...

02.11.2021 12:15 - Son Güncelleme: 02.11.2021 12:15
Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, aşıların Covid-19'a karşı doğal bağışıklıktan çok daha güçlü bir koruma sağladığını gösterdi.

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Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

NTV'nin haberine göre; araştırmacılar, ülke genelindeki yaklaşık 200 hastaneden gelen verileri analiz etti. Ardından Covid-19 aşılarının, önceki Covid-19 enfeksiyonundan daha iyi koruma sağladığı sonucuna vardı.

Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

5,49 KAT DAHA FAZLA
CDC raporu, daha önce Covid-19 enfeksiyonu olan aşılanmamış yetişkinlerin, daha önce belgelenmiş bir enfeksiyonu olmayan tam olarak aşılanmış bireylere göre yeniden enfekte olma olasılığının 5,49 kat daha fazla olduğunu buldu.

Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

Doktorlar, bu çalışmanın sadece Covid-19 ile hastalanarak bağışıklık kazanmak isteyen insanlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Doğal bağışıklık kazanma çabasının hastaneye yatış veya ölüme yol açabileceği belirtildi.

Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

Konuya ilişkin açıklama yapan California eyaleti Marin ilçesi halk sağlığı şefi Dr. Matt Willis, aşı ile korunan kişilerin daha az hastalandığını ve ciddi hastalıklara yakalanma olasılıklarının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Halihazırda Covid-19 ile enfekte olmuş aşılanmamış kişilerde antikorların miktarının ve kalitesinin ölçülmesinin zor olduğuna dikkat çekti.

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