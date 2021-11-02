Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

5,49 KAT DAHA FAZLA

CDC raporu, daha önce Covid-19 enfeksiyonu olan aşılanmamış yetişkinlerin, daha önce belgelenmiş bir enfeksiyonu olmayan tam olarak aşılanmış bireylere göre yeniden enfekte olma olasılığının 5,49 kat daha fazla olduğunu buldu.