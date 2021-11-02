Aşı bağışıklığı mı doğal bağışıklık mı? Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!
Dünya koronavirüs illeti ile 2 yıldır savaşırken dikkat çeken bir bağışıklık araştırması geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüse karşı doğal bağışıklık mı yoksa aşı bağışıklığı mı daha etkili sorusunun yanıtını verdi. İşte detaylar...
02.11.2021 12:15
- Son Güncelleme: 02.11.2021 12:15
Konuya ilişkin açıklama yapan California eyaleti Marin ilçesi halk sağlığı şefi Dr. Matt Willis, aşı ile korunan kişilerin daha az hastalandığını ve ciddi hastalıklara yakalanma olasılıklarının oldukça düşük olduğunu söyledi.
Halihazırda Covid-19 ile enfekte olmuş aşılanmamış kişilerde antikorların miktarının ve kalitesinin ölçülmesinin zor olduğuna dikkat çekti.