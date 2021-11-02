Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin olayında flaş gelişme! Korkunç gerçek raporda ortaya çıktı!
Dünya görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'i konuşurken flaş bir gelişme yaşandı. ABD basını tarafından yayınlanan yeni rapor, Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinden birkaç gün önce Rust film setinde yaşananları ortaya çıkardı.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın ve bu kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümünün yankıları sürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
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ABD basını tarafından yayınlanan yeni rapor, Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinden birkaç gün önce Rust film setinde yaşananları ortaya çıkardı.
KORKUNÇ GERÇEK GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI
Los Angeles Times'da yer alan set çalışanlarına dayandırılan rapora göre, söz konusu trajik olay yaşanmadan önce sette 3 kaza meydana geldi. Hatta bu kazalardan bir tanesinde bir çalışan ayağından yaralandı.
İLK DEFA KONUŞTU
Söz konusu rapor Rust çekimlerindeki kaosu bir kez daha gözler önüne sererken hedefteki isim olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.