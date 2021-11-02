Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin olayında flaş gelişme! Korkunç gerçek raporda ortaya çıktı!

İLK DEFA KONUŞTU

Söz konusu rapor Rust çekimlerindeki kaosu bir kez daha gözler önüne sererken hedefteki isim olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.