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Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi

Malezya'da Sultan Muhammed'in bu yılın başında istifasının ardından 24 Ocak'ta ülkenin yeni kralı olarak belirlenen Sultan Abdullah, düzenlenen törenle tacını giydi. 700 üst düzey misafirin davet edildiği törene Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da katıldı. Bundan önce Pahang eyalet krallığının tek varisi olan Sultan Abdullah, ülkenin kralı olabilmek için 15 Ocak'ta eyalet krallığı tahtını babasından devralmıştı. Anayasal monarşiyle yönetilen Malezya'da ülke yönetiminde sembolik rolü olan kral, yetkilerinin büyük çoğunluğunu seçilmiş hükümetin danışma ve rızası kapsamında kullanabiliyor. Taht süresi 5 yıl olan Malezya kralı, 9 eyalet sultanından oluşan Yöneticiler Konferansı tarafından sıra usulüyle belirleniyor.

30.07.2019 10:44 - Son Güncelleme: 30.07.2019 10:46
Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, doğum gününde düzenlenen kraliyet töreniyle tacını giyerek ülkenin 16'ncı kralı ilan edildi.

Taç giyme göreni için başkent Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı'na (Istana Negara) gelen Sultan Abdullah ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail tarafından karşılandı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi

Bugün 60 yaşına giren ve taç giyme töreni için doğum günü tarihini seçen Sultan Abdullah, törene, kralların giydiği Muskat adlı altın işlemeli siyah elbiseyi kuşanarak geldi.

Malezya milli marşı ve selamlama töreninin ardından Sultan Abdullah, tacını giymek üzere Taht Odası'na (Balairong Seri) geçti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi

Sultan Abdullah, törende yaptığı konuşmada, monarşinin Malezya'da millet olma şuuru açısından önemine dikkati çekti ve "Bu müessese birliğin, halkı bir araya getirmenin ve vatanseverlik ruhunu tetiklemenin temelini oluşturmaktadır." dedi.

Başbakan Mahathir de seçilmiş hükümetin krala sadık kalacağını taahhüt ederek hep birlikte Malezya'nın Asya kıtasında büyük bir ekonomik güç olması için uğraşacaklarını belirtti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi

Toplam 700 üst düzey misafirin davet edildiği törende, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da davetliler arasında yer aldı.

Malezya'nın 16. Kralı Sultan Abdullah, bu görevi 5 yıl yürütecek.

Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi

Önceki Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in 2 yıllık görevinin ardından, ocak ayında beklenmedik bir şekilde tahtını bırakması sonucu Pahang Eyalet Kralı Sultan Abdullah, 24 Ocak'ta 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı tarafından ülkenin yeni kralı olarak belirlenmişti.

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